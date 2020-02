BB Biotech, i conti del 2019. Dividendo 2020 di 3,4 franchi svizzeri

21 feb 2020 ore 07:20

BB Biotech ha comunicato i risultati finali del 2019, esercizio chiuso con un utile netto di 677,43 milioni di franchi svizzeri, risultato che si confronta con la perdita di 471,34 milioni dell'esercizio precedente; l'utile per azione è stato di 12,23 franchi.

I ricavi sono saliti da 5,78 milioni a 728,17 milioni di franchi svizzeri, in conseguenza agli utili realizzati sui titoli in portafoglio (726,6 milioni).

Negli ultimi tre mesi del 2019 BB Biotech ha registrato un utile di 505 milioni, rispetto alla perdita di 643 milioni registrata nell'ultimo trimestre dell'anno precedente.

A fine 2019 la maggiore partecipazione di BB Biotech era Ionis Pharmaceuticals (13,3% del portafolgio), seguita da Neurocrine Biosciences (9,5%), Incyte (8,2%) e Vertex Pharmaceuticals (7,5%). Il management dell'azienda svizzera ha ricordato che Ionis Pharmaceuticals è attiva nell’ambito dell’antisense, con oltre 30 principi attivi in fase di sviluppo che utilizzano questa tecnologia, la quale consente il controllo della produzione di proteine a livello genetico.

BB Biotech ritiene che il 2020 apporterà importanti progressi tecnologici, tra cui nuovi approcci terapeutici per curare numerose esigenze mediche finora insoddisfatte. Di conseguenza l’asset allocation del team di investimento punterà anche su tecnologie emergenti in rapida affermazione che promettono il migliore profilo terapeutico a fronte di un congruo valore economico. Inoltre, secondo i vertici di BB Biotech, le valutazioni interessanti delle aziende a piccola e media capitalizzazione continueranno probabilmente a rendere possibile un’intensa attività M&A nel settore.

BB Biotech prevede che il 2020 sarà un altro anno record per l’approvazione di nuovi prodotti in tutto il mondo e guarda con fiducia a ulteriori flussi di notizie interessanti per le società in portafoglio.

Il consiglio di amministrazione di BB Biotech ha proposto la distribuzione di un dividendo 2020 (relativo all'esercizio 2019) di 3,4 franchi svizzeri per azione, riconoscendo un rendimento del 5% sul prezzo dell’azione medio ponderato nel mese di dicembre 2019, in linea con la politica di dividendo introdotta nel 2013.

