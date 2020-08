Banco di Sardegna, i conti del primo semestre 2020

4 ago 2020 ore 17:53

Il Banco di Sardegna ha comunicato i risultati del primo semestre del 2020, periodo chiuso con un utile netto (esclusa la quota di terzi) di 33,03 milioni di euro, rispetto ai 20,22 milioni contabilizzati nei primi sei mesi dello scorso esercizio. In forte aumento il risultato della gestione finanziaria, passato da 145,23 milioni a 169,56 milioni di euro, in conseguenza minori rettifiche e all’aumento del margine di intermediazione.

A fine giugno 2020 il Common Equity Tier 1 ammontava al 30,26%, sulla base un patrimonio netto di 949,9 milioni di euro. Sempre a fine giugno gli impieghi alla clientela in bonis si attestavano a circa 6,6 miliardi di euro. Alla stessa data i crediti deteriorati netti si erano ridotti a 471,5 milioni di euro. L’indice di copertura dei crediti deteriorati è sceso dal 49,4% al 45,7%. Sempre a fine giugno i titoli in portafoglio ammontavano a 1,6 miliardi di euro (-1,8%); la voce comprendeva principalmente titoli di Stato italiani per 1,2 miliardi.

Il management del Banco di Sardegna ha segnalato che la cessione di sofferenze (realizzata in giugno nell’ambito di un’operazione di gruppo) contribuirà a migliorare l’asset quality, mentre resta alta l’attenzione alla qualità del credito, al fine di limitare gli inevitabili effetti negativi prodotti dal Covid-19.

