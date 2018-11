Il Banco di Sardegna chiude in utile i primi nove mesi del 2018

7 nov 2018 ore 18:02

Il Banco di Sardegna ha comunicato i risultati dei primi nove mesi del 2018, chiusi con un utile netto (esclusa la quota di terzi) di 39,28 milioni di euro, in forte miglioramento rispetto al rosso di 955mila euro contabilizzato nello stesso periodo dello scorso anno. L’istituto ha ricordato che i primi tre trimestri del 2018 sono stati caratterizzati dall’applicazione dei nuovi sistemi contabili e dalla conclusione del piano di cessione di un portafoglio di sofferenze per un valore lordo contabile di 900 milioni di euro (59% del totale delle sofferenze lorde contabili del Banco di Sardegna), operazione per la quale è stata richiesta la garanzia dello Stato italiano (“GACS”) sulla tranche senior.

Il margine di interesse ha registrato un incremento del 3,9%, passando da 152,08 milioni a 157,94 milioni di euro e comprende i 14 milioni relativi agli interessi da time value su crediti deteriorati e interessi corrispettivi maturati e non incassati, che nell’anno a raffronto erano contabilizzati alla voce “Rettifiche su attività finanziarie”.

A fine settembre il Common Equity Tier 1 ammontava al 32,28%, sulla base un patrimonio netto di 880 milioni di euro. Sempre a fine settembre gli impieghi alla clientela si attestavano a circa 7,43 miliardi di euro. Alla stessa data i crediti deteriorati netti ammontavano a 566 milioni di euro (-50,7%) per effetto della cartolarizzazione e della prima applicazione dei nuovi principi contabili. L’indice di copertura dei crediti deteriorati è salito dal 46,6% al 49%.

Sempre a fine settembre I titoli in portafoglio ammontavano a 1,4 miliardi di euro (+54%). La voce comprende principalmente titoli di Stato italiani per 1,2 miliardi e titoli relativi a cartolarizzazioni per 243,5 milioni.

