Ariston Holding, i conti dei primi nove mesi del 2022

di Redazione Lapenna del Web

3 nov 2022 ore 13:39

Ariston Holding ha fornito i dati finanziari relativi ai primi nove mesi del 2022.

Nel dettaglio, la società - quotata al MidCap - ha terminato il periodo in esame con ricavi netti per 1,73 miliardi di euro, in aumento del 22,2% rispetto agli 1,41 milioni ottenuti nei primi nove mesi dell’esercizio precedente, risultato supportato dalla performance della divisione Comfort Termico. In aumento anche l’EBITDA adjusted (+5,7%) che è passato da 190,6 milioni a 201,5 milioni di euro; tuttavia, la marginalità si è ridotta dal 13,5% all'11,7%. Ariston Holding ha terminato i primi tre trimestri dell'anno con un utile ante imposte di 122 milioni di euro, rispetto ai 114,7 milioni contabilizzati nei primi nove mesi dell’anno precedente.

A fine settembre 2022 la posizione finanziaria netta di Ariston Holding era diventata negativa per 37,6 milioni di euro, rispetto al valore positivo di 149 milioni di inizio anno, sostanzialmente per via dell’incremento di circolante, degli esborsi per acquisizioni, del pagamento dividendi, e dell’acquisto di azioni proprie al servizio dei futuri piani di incentivazione a lungo termine. Nei primi nove mesi del 2022 il flusso di cassa operativo è stato negativo per 62,3 milioni di euro.

In relazione all'evento alluvionale del 15 settembre 2022 che ha interessato le Marche, e di conseguenza gli stabilimenti di Genga e Cerreto d'Esi (Ancona), il management ha segnalato che i costi per gli interventi di riparazione avranno un impatto sul risultato operativo. Inolte, la mancata produzione avrà un effetto sul fatturato, sul reddito operativo e sulla generazione di cassa del quarto trimestre, per via dei mancati incassi a fronte di costi sostanzialmente invariati.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.