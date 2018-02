I conti 2017 di Campari. Dividendo 2018 a 0,05 euro

Campari ha chiuso il 2017 con risultati in crescita. Il gruppo guidato da Bob Kunze-Concewitz ha alzato di più del 10% il dividendo 2018 a 0,05 euro

di Mauro Introzzi

27 feb 2018 ore 11:48

Campari ha chiuso il 2017 con risultati in crescita. Il gruppo guidato da Bob Kunze-Concewitz ha alzato di più del 10% il dividendo 2018 a 0,05 euro.

CAMPARI, CONTI ECONOMICI 2017

Campari ha chiuso il 2017 con vendite nette pari a 1,82 miliardi, in crescita del 5,2% riseptto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il margine operativo lordo è stato pari a 451,4 milioni, pari al 24,9% delle vendite. Rettificato dalle componenti non ricorrenti il margine operativo lordo è stato di 437,6 milioni (il 24,1% delle vendite), in aumento dell'8% dal 2016.

Il reddito operativo ha toccato i 394,3 milioni, pari al 21,7% delle vendite. Quello rettificato è aumentato dal 2016 del 7,9% a 380,5 milioni, pari al 21% delle vendite.

Il periodo si è così chiuso con un utile netto rettificato di 233,4 milioni, in salita del 17,5% rispetto al 2016.

CAMPARI, DATI PATRIMONIALI A FINE 2017

A fine 2017 l’indebitamento finanziario netto era pari a 981,5 milioni di euro, in diminuzione rispetto agli 1,19 miliardi di fine 2016 grazie alla generazione di cassa, e dopo la vendita di business non strategici, al netto dell’acquisizione di Bulldog, del pagamento del dividendo, delle operazioni di liability management e dell’acquisto di azioni proprie.

Il multiplo di debito finanziario netto su margine operativo lordo al 31 dicembre 2017 era pari a 2 volte, in miglioramento rispetto a 2,9 volte di fine 2016.

CAMPARI, DIVIDENDO 2018

Sulla base di questi conti il consiglio di amministrazione di Campari ha deliberato di proporre all’assemblea la distribuzione di un dividendo 2018, per l’esercizio 2017, di 0,05 euro per ciascuna azione, in aumento dell'11,1% rispetto all’esercizio precedente. Il dividendo verrà posto in pagamento il 23 maggio 2018 con stacco cedola il 21 maggio 2018.

CAMPARI, PREVISIONI 2018

La società prevede per il il 2018 una performance positiva dei principali indicatori, trainata dalla continua sovra performance delle marche a priorità globale e regionale a elevata marginalità nei principali mercati sviluppati.

In relazione alla crescita organica, si prevede un continuo miglioramento della marginalità lorda, grazie al mix favorevole delle vendite e in grado di controbilanciare l’aumento atteso del prezzo dell’agave.