Chimica verde e agricoltura, Eni e Bonifiche Ferraresi alleate (Corriere della Sera)

di Redazione Lapenna del Web

7 ott 2022 ore 07:43

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, è nata Agri Energy, nuova società partecipata da Bonifiche Ferraresi ed Eni e la cui missione risulta essere doppia: fare ricerca per individuare le colture più adatte per produrre biocarburanti e passare all'azione con la produzione in Africa e Asia. Agri Energy, come riporta il Corriere, ha l'obiettivo di valorizzare terreni degradati o desertificati e in particolare in Africa, eliminando il rischio di poter rimuovere terreni preziosi e dedicabili all'alimentazione dell'uomo.

L'inizio delle operazioni sarà preceduto da un periodo di sperimentazione in Sardegna dove Bonifiche Ferraresi possiede oltre 1.100 ettari di terreni. Agri Energy non acquisterà terreni in Africa ma stringerà accordi con i produttori legali, offrendo loro assistenza, formazione e assicurando che il loro raccolto verrà acquistato a un prezzo predeterminato.

L'obiettivo, da raggiungere entro il 2023, è quello di produrre 800 mila tonnellate olio vegetale sostenibile all’anno. La domanda di biocarburanti è prevista in crescita nei prossimi anni per sostenere il processo di decarbonizzazione nei trasporti, a partire da aerei e navi.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.