Cdp e Macquarie, per battere Kkr più cassa per Telecom (Il Sole24Ore)

di Redazione Lapenna del Web

17 feb 2023 ore 07:20

Cresce sempre di più l'interesse di Cdp e Macquarie nei confronti della rete Telecom Italia TIM.

Secondo quanto scrive Andrea Biondi per il Sole24Ore, la proposta di Cassa Depositi e Prestiti e Macquarie, rispetto a quella del fondo americano Kkr, sembrerebbe essere vantaggiosa. Il motivo risiede in un'offerta migliorativa nel lato cassa per Tim, con una differenza tra le due proposte di circa 1,5-2 miliardi di euro,saulla base dei 10 miliardi di euro messi sul piatto da Kkr.

"Nell’offerta di Cdp e Macquarie una parte dello schema farebbe leva sul conferimento – ma in un secondo momento – di Open Fiber cui è attribuito un equity value di 5 miliardi, come del resto discende dalla valutazione della quota venduta da Enel a Cdp (per il 10%) e al fondo australiano (per il 40%)" sottolinea Biondi.

Il giornalista ha puntualizzato che si tratta solo di prime ipotesi, in quanto sarebbe necessario il via libera del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

