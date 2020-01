Carige, il nuovo cda sale a 10 membri. Controllo al Fitd, fuori i Malacalza (Il Sole24Ore)

8 gen 2020 ore 07:34

Il quotidiano economico fa il punto della situazione sulla governance di Banca Carige. Nella giornata di ieri sono state presentate due liste per il consiglio di amministrazione: una da parte del Fondo interbancario per la tutela dei depositi, azionista al 79,99% del capitale, e una di Cassa Centrale Banca, che ha una quota del capitale dell'8,34%.

Il consiglio sarà formato da 10 membri, uno in più rispetto a quanto inizialmente previsto. La scelta è arrivata per rispettare gli obblighi sulle quote di genere (40%) introdotti con la Legge di Bilancio appena approvata. Dei 10 membri, 9 saranno garantiti al Fondo interbancario per la tutela dei depositi e 1 a Cassa Centrale Banca.

Il Sole24Ore riporta alcuni nomi espressi dal Fitd. Come quello del "futuro presidente Vincenzo Calandra Bonaura, ex vicepresidente di Unicredit". E quello di "Francesco Guido, manager stimato nel mondo bancario ed ex direttore generale di Banco di Napoli, destinato a indossare i panni del nuovo amministratore delegato della banca genovese e a riportarla sulla rotta della redditività sostenibile".

Il consigliere di minoranza espresso da Ccb sarà "Leopoldo Scarpa, ex direttore generale del Mediocredito trentino".

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.