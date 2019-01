Bond Carige garantiti fino a 3 miliardi (Il Sole24Ore)

9 gen 2019 ore 08:09

Il quotidiano economico spiega più nei particolari il decreto varato lunedì sera dal governo per il salvataggio di Banca Carige.

L'intervento dello stato prevede in primis una garanzia fino a 3 miliardi per la copertura di nuove obbligazioni. Bond che dovranno essere emessi entro il 30 giugno con durata fino a 7 anni, a tasso fisso e rimborso del capitale in unica soluzione a scadenza. E prevede poi un nuovo fondo da 1,3 miliardi per finanziare le garanzie e la possibile ricapitalizzazione statale. Una strada che però, per il governo, rimane l'ultima spiaggia.

Il Sole24Ore mette in evidenza che "il testo scritto per aprire l’ombrello pubblico su Carige ricalca fedelmente articoli e commi approvati nel Natale 2016 dall’allora neonato governo Gentiloni per avviare la nazionalizzazione di Monte dei Paschi e il salvataggio di Popolare Vicenza e Veneto Banca".

