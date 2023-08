S.S. Lazio cede (in prestito) Cancellieri e Maximiano

di Redazione Soldionline

21 ago 2023 ore 13:19

La S.S. Lazio ha comunicato di aver ceduto a titolo temporaneo, per una stagione sportiva, il contratto sportivo del calciatore Matteo Cancellieri, alla F.C. Empoli per un corrispettivo di un milione di euro pagabile in due annualità. La società toscana ha un diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea in definitiva dietro versamento del corrispettivo di 9 milioni.

Inoltre, il club biancoceleste ha comunicato di aver ceduto a titolo temporaneo, per una stagione sportiva, il contratto sportivo del calciatore Luís Manuel Arantes Maximiano, alla U.D. Almeria per un corrispettivo di 500mila euro pagabile in una annualità, in quattro rate. La suqadra spagnola avrà l’obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva al verificarsi di pattuite condizioni sportive dietro versamento del corrispettivo di 8,5 milioni di euro pagabili in quattro annualità.

