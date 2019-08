Brunello Cucinelli accelera al ribasso

29 ago 2019 ore 15:57

Brunello Cucinelli aumenta impietosamente il passivo, dopo un avvio di giornata spumeggiante. Alle 15.55 il titolo del gruppo del cachemire era in flessione del 3,11% a 28,04 euro, dopo aver toccato un massimo intraday a 30,68 euro nei primi minuti della seduta.

Brunello Cucinelli ha comunicato i risultati del primo semestre del 2019, chiuso con ricavi in aumento dell’8,1% e un utile netto normalizzato, al netto dei benefici fiscali del patent box, pari a 22,8 milioni di euro, rispetto ai 23,8 milioni di euro del 30 giugno 2018. Sulle prospettive per la restante parte del 2019, i vertici di Brunello Cucinelli hanno dichiarato che è possibile immaginare per la parte finale dell'anno un periodo "particolarmente positivo con un incremento del fatturato in linea con le attese di lungo periodo" e "un incremento più che proporzionale della marginalità EBITDA".

Dopo la diffusione dei risultati semestrali alcune banche d’affari hanno limato la stima sull’utile per azione per l’esercizio in corso, segnalando una politica fiscale peggiore delle stime.

