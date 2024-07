Bper, il grande rilancio di Unipol contagia in Borsa Mps e Sondrio (Il Sole24Ore)

di Redazione Lapenna del Web

4 lug 2024 ore 08:22

Secondo quanto riportano Luca Davi e Laura Galvagni, che riportano le le parole del Ministro dell'Economia Giorgetti per Il Sole24Ore, Banca MPS verrà ceduta attraverso quella che è stata definita un'operazione industriale "volta a creare una «pluralità di poli» bancari". Dopo essere sceso dal 64% al 26,7% attuale, il Tesoro ha l'obiettivo di cedere anche l'ultima quota del pacchetto in vista della privatizzazione definitiva: "vogliamo fare un’operazione industriale a condizioni buone per lo Stato e per l’economia del Paese. Quindi l’operazione si farà quando si realizzeranno queste condizioni," ha specificato il Ministro.

Ha così inizio, dopo la scadenza del vincolo di lock-up da parte del Tesoro, il risiko bancario, e i risultati si riflettono sull'andamento della Borsa. "Da qua il rialzo - nell'ultima seduta di borsa del 3 luglio - di tutti i titoli coinvolti, da Banca MPS (+5,71%) a BPER Banca (+3,59%), nel cui capitale si è rafforzata Unipol (+3,19%)," spiega il quotidiano. Da tenere d'occhio anche la Popolare di Sondrio (+2,15%), per cui si attende un ulteriore salto dimensionale di BPER Banca, più che plausibile con il recente swap che ha portato il gruppo a ridosso del 25%.

