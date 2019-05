BPER Banca tra i peggiori al FTSEMib: pesa l'indagine dell'antitrust

21 mag 2019 ore 17:40

Pesante ribasso per BPER Banca, che ha registrato una delle peggiori perfomance di giornata al FTSEMib. Il titolo ha lasciato sul terreno il 2,63% a 3,623 euro.

Gli addetti ai lavori hanno segnalato che l’autorità garante della concorrenza e del mercato (antitrust) ha avviato un’istruttoria nei confronti di BPER Banca, nell’ambito dell’acquisizione di Unipol Banca da Unipol Gruppo. L’Authority ha evidenziato che, a seguito dell’operazione, BPER Banca, verrebbe a detenere una quota di mercato post merger importante in diversi mercati locali della Sardegna, consolidandosi in ciascuno di essi come primo operatore di mercato. Pertanto, il garante ritiene che l’operazione in esame possa ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva in almeno alcuni di tali mercati locali.

