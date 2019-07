BPER Banca, definite le operazioni con Fondazione di Sardegna

11 lug 2019 ore 14:11

Il consiglio di amministrazione di BPER Banca ha deliberato di esercitare le deleghe concernenti un aumento di capitale a pagamento, con esclusione del diritto d’opzione, riservato in sottoscrizione esclusiva a Fondazione di Sardegna da liberarsi in natura mediante conferimento di azioni ordinarie “Banco di Sardegna” detenute dalla stessa Fondazione. Inoltre, il CdA ha approvato l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile “Additional Tier 1”, con esclusione del diritto d’opzione, da offrire integralmente in sottoscrizione a Fondazione di Sardegna.

Il consiglio ha determinato l’aumento di capitale in relazione al conferimento per complessivi 168,3 milioni di euro e ha approvato l’emissione del bond a un prezzo complessivo di 180 milioni di euro.

