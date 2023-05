BPER Banca cede portafoglio di crediti Unlikely to Pay

di Redazione Lapenna del Web

19 mag 2023 ore 07:43

BPER Banca ha comunicato di aver concluso la cessione, pro soluto e in blocco, di un portafoglio di crediti deteriorati Unlikely to Pay dell'istituto e della controllata Banco di Sardegna ad AMCO - Asset Management Company per un valore esigibile pari a circa 430 milioni di euro.

Il prezzo di cessione del portafoglio è in linea con quelli di carico iscritti nelle contabilità delle banche cedenti.

A seguito di tale deconsolidamento, l’NPE ratio lordo pro-forma di BPER Banca, rispetto ai dati del 31 marzo 2023, è stimato pari a circa il 2,6% (NPE ratio netto 1,1%).





