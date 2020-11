Il FTSEMib balza di oltre il 5%: rally delle banche!

Il rally dei mercati azionari è partito dopo la notizia che il vaccino contro il Covid-19 sviluppato da Pfizer e BioNtech ha mostrato un’efficacia nell’ordine del 90%

9 nov 2020 ore 14:05

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie accelerano improvvisamente al rialzo e mettono a segno guadagni nell'ordine del 5-6%. Il rally dei mercati azionari è partito dopo la notizia che il vaccino contro il Covid-19 sviluppato da Pfizer e BioNtech ha mostrato un’efficacia nell’ordine del 90% nella prevenzione della malattia. Le Borse europee avevano già iniziato la giornata in forte rialzo, in seguito alla vittoria di Joe Biden nelle elezioni presidenziali statunitensi, nonostante Donald Trump non abbia riconosciuto la vittoria del rivale e abbia promesso numerosi ricorsi. Intanto, l’agenzia Moody’s ha ribadito il rating della Repubblica Italiana, fissato a “Baa3”; il giudizio confermato l’Italia tra gli emittenti non speculativi. Le prospettive sul rating per i prossimi trimestri restano “stabili”. Gli esperti hanno segnalato che la politica monetaria della BCE aiuterà a supportare l’economia italiana nei prossimi anni.

Alle 14.00 il FTSEMib era in rialzo del 5% a 20.666 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 19.961 punti e un massimo di 20.932 punti. Alla stessa ora il FTSE Italia All Share guadagnava il 4,83%. Ottima giornata anche per il FTSE Italia Mid Cap (+3,44%) e per il FTSE Italia Star (+1,48%).

L’euro ha toccato gli 1,19 dollari, mentre il bitcoin si mantiene intorno ai 15.500 dollari (oltre 13.000 euro).

Lo spread Btp-Bund si è ristretto a 120 punti, nel giorno in cui ha preso il via il collocamento della seconda tranche del BTP Futura. Intanto, il rendimento del titolo italiano con scadenza decennale è sceso sotto lo 0,6%.

Improvviso rally dei titoli del settore bancario, in una seduta caratterizzata da numerose sospensioni per eccesso di rialzo.

Ottima giornata per BPER Banca (+8,68% a 1,139 euro). Dalle comunicazioni diffuse dalla Consob il 6 novembre si apprende che al 30 ottobre tra i maggiori azionisti dell’istituto figurava anche Norges Bank: il colosso finanziario norvegese è accreditato del 3,823% del capitale della banca italiana. Lo stesso giorno la partecipazione di Zurcher Kantonalbank in BPER Banca si era ridotta allo 0,564%, dal precedente 1,526%. La Consob ha segnalato che le modifiche sono avvenute in seguito al deposito presso il registro delle imprese dell'attestazione del nuovo capitale di BPER Banca.

Molto bene anche IntesaSanpaolo (+7%) e UniCredit (+8,8%).

Rimbalzo di Leonardo, dopo la pesate correzione subita nella seduta di venerdì 6 novembre. Il titolo della società aerospaziale sale del 10,5% a 4,794 euro.

Spicca il rialzo di STM (+3,66%), in scia al trend positivo dei titoli del settore tecnologico. Inoltre, il titolo el gruppo italofrancese beneficia dei risultati trimestrali migliori delle attese del gruppo tedesco Infineon.

Pesante calo, invece, per DiaSorin (-8,35% a 184,4 euro, dopo uno stop per eccesso di ribasso).

Debutto brillante per Tecma Solutions all'AIM Italia. Il titolo balza del 18% a 4,72 euro, dopo essere rimasto sospeso per eccesso di rialzo per l'intera mattinata. La azioni Tecma Solutions erano state collocate a 4 euro.