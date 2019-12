FTSEMib, per ora vince il segno meno

Avvio di settimana con ribassi frazionali per i maggiori indici di Borsa Italiana e per le borse europee. Minimo rialzo per il Credem. In rosso Fiat Chrysler Automobiles

9 dic 2019 ore 10:49

Avvio di settimana con ribassi frazionali per i maggiori indici di Borsa Italiana e per le principali borse europee.

Alle 10.45 il FTSEMib era in ribasso dello 0,3% a 23.113 punti, mentre il FTSE Italia All Share era in calo dello 0,32%. Segno meno anche per il FTSE Italia Mid Cap (-0,53%) e per il FTSE Italia Star (-0,48%).

L’euro si attesta poco sopra gli 1,105 dollari, mentre il bitcoin ha sfiorato i 7.500 dollari (oltre 6.500 euro).

Lo spread Btp-Bund è sceso a 160 punti.

Minimo rialzo per il Credem (+0,19% a 5,22 euro). Nel corso di un’intervista pubblicata su L’Economia – l’inserto del lunedì del Corriere della Sera – il direttore generale dell’istituto, Nazzareno Gregori, non ha escluso la possibilità di procedere con eventuali acquisizioni, anche se al momento non ci sono dossier aperti; tuttavia, il manager ha escluso un interesse per il Monte dei Paschi di Siena e per Banca Carige. Nazzareno Gregori ha anticipato che il Credem potrebbe chiudere l’esercizio in corso con risultati migliori rispetto a quelli ottenuti nel 2018.

In frazionale ribasso Fiat Chrysler Automobiles (-0,33% a 13,218 euro). L'Economia ha analizzato i bilanci della società quotata a Piazza Affari e della francese Psa, in vista della fusione tra i due colossi automobilistici. Nel dettaglio, le fabbriche del colosso francese "sono meglio utilizzate e più integrate" rispetto a quelle di FCA. Anche la redditività delle vendite, misurata dal risultato operativo in percentuale del fatturato, è migliore per Psa: "l’anno scorso 7,7% in Peugeot e 4,8% in FCA". Un altro elemento molto importante è l’età media degli impianti: quelli di FCA hanno 10 anni, le Top 13 solo 6 anni e mezzo, quelle di Peugeot 20 anni.

Ottima giornata per la S.S. Lazio (+6,06% a 1,366 euro). Nell’ultimo turno del campionato di SerieA la squadra biancoceleste ha battuto per 3 a 1 la Juventus FC (-0,78% a 1,278 euro) e si è rafforzata al terzo posto in classifica, a soli 5 punti dalla vetta occupata dall’Inter e a 3 punti dai bianconeri.