Il FTSEMib resta positivo

Generali si conferma in territorio negativo, dopo la diffusione della semestrale. In ripresa i titoli del settore bancario. Bene anche Leonardo

9 ago 2024 ore 11:49

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee registrano progressi frazionali nell'ultima seduta della settimana.

Alle ore 11.0 il FTSEMib era in rialzo dello 0,67% a 31.954 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 31.679 punti e un massimo di 32.059 punti. Alla stessa ora il FTSE Italia All Share recuperava lo 0,68%. Segno più anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,85%) e per il FTSE Italia Star (+0,63%).

Il bitcoin si attesta poco sotto i 61.000 dollari (poco più di 55.500 euro).

Lo spread Btp-Bund si è ristretto a 140 punti, con il rendimento del Btp decennale che è sceso al 3,65%.

L’euro resta oltre gli 1,09 dollari.

Generali registra una flessione dell'1,77% a 22,18 euro. Il Leone di Trieste ha comunicato i risultati finanziari del 1° semestre del 2024. I dati hanno mostrato un miglioramento del risultato operativo e dei premi lordi. Il management di Generali ha confermato gli obiettivi strategici e finanziari per il 2024 e la politica dei dividendi per il triennio 2022-2024.

Unipol è in rialzo dello 0,55% a 9,13 euro. La compagnia assicurativa ha comunicato i risultati finanziari del 1° semestre del 2024 e ha fornito alcune indicazioni per l’intero esercizio. I vertici di Unipol prevedono un andamento reddituale della gestione consolidata per l’anno in corso in linea con gli obiettivi fissati nel Piano Strategico 2022-2024.

In ripresa i titoli del settore bancario.

UniCredit guadagna l'1,54% a 34,705 euro.

Spicca il progresso di Leonardo (+2,55% a 21,7 euro). Gli analisti di Goldman Sachs hanno incrementato il target price sulla società aerospaziale, portandolo da 23,5 euro a 24,6 euro; gli esperti hanno confermato il giudizio "Neutrale".

Al MidCap prosegue la discesa di Technoprobe, dopo la pesante correzione subita nella seduta precedente. Il titolo registra una flessione del 2,38% a 7,17 euro.

All’Euronext Growth Milan focus su Adventure, dopo il balzo messo a segno nel giorno del debutto nel listino dedicato alle PMI dinamiche e competitive. Il titolo non riesce a fare prezzo per eccesso di rialzo.