Piazza Affari, il trend resta positivo. FTSEMib sopra i 19mila punti

Banche sempre sotto i riflettori. Poco sopra la parità BPER Banca, mentre Banca Carige sempre sospesa. In rosso Brunello Cucinelli dopo i dati preliminari del 2018

8 gen 2019 ore 10:41

In frazionale progresso Piazza Affari e le principali borse europee. Borsa Italiana prosegue nel trend positivo in corso da alcune giornate.

Alle 10.35 il FTSEMib registrava un progresso dello 0,45% a 19.038 punti, mentre il FTSE Italia All Share era in rialzo dello 0,42%. Segno più anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,1%) e il FTSE Italia Star (+0,65%).

L’euro si attesta a 1,145 dollari, mentre il bitcoin si mantiene poco sopra i 4.000 dollari (poco più di 3.500 euro).

Lo spread tra Btp e Bund con scadenza a dieci anni oscilla tra i 265 e i 270 punti.

Banche sempre sotto i riflettori.

Poco sopra la parità BPER Banca (+0,09% a 3,408 euro). Secondo quanto riportato da MF nella prima metà di febbraio arriverà il nuovo piano industriale dell’istituto. In queste settimane il focus sarà così sulle operazioni straordinarie da inserire nel piano. Come la ventilata acquisizione di Unipol Banca, che permetterebbe a BPER Banca di allargare la propria rete commerciale.

Banca Carige sempre sospesa dalle contrattazioni. Il Sole24Ore ha segnalato che nella serata di ieri, dopo un fine settimana di interlocuzioni informali con gli organismi europei, il governo italiano ha deciso di prospettare una garanzia statale sulle nuove emissioni obbligazionarie dell’istituto ligure, "seguendo la stessa strada percorsa due anni fa per Popolare di Vicenza e Veneto Banca". Secondo quanto scritto dal quotidiano finanziario nel provvedimento ci sono anche altre due indicazioni importanti: "le garanzie sui finanziamenti straordinari erogati da Bankitalia/Bce (il cosiddetto Ela, Emergency liquidity assistance)" e "la possibilità di mettere sul piatto un intervento del Tesoro nel capitale della banca, come avvenuto per Mps".

Italgas lascia sul terreno l'1,81% a 5,11 euro. Gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno peggiorato il giudizio sulla società, portandolo da “Buy” (acquistare) a “Hold” (mantenere), in seguito al rialzo messo a segno dal titolo nella seconda metà del 2018. Gli esperti hanno confermato il target price di 5,3 euro.

Prysmian balza del 3,04% a 17,795 euro. Gli analisti di Goldman Sachs hanno migliorato il giudizio sulla società e ora consigliano l’acquisto delle azioni, dopo la pesante correzione dubita dal titolo nel corso del 2018. Tuttavia, gli esperti hanno limato il prezzo obiettivo, portandolo da 22 euro a 21 euro.

Brunello Cucinelli registra uno scivolone del 4,27% a 30,25 euro. Il gruppo del cachemire ha comunicato i risultati preliminari dell’esercizio 2018, chiuso con ricavi netti per 553 milioni di euro, in aumento dell’8,1% rispetto ai 511,7 milioni ottenuti nell’esercizio precedente; a parità di tassi di cambio la crescita del fatturato sarebbe stata del 10,7%. Il dato è stato in linea con il consensus degli analisti. A fine 2018 l’indebitamento netto si era ridotto a 15 milioni di euro, mentre nell’intero esercizio gli investimenti sono stati pari a circa 45 milioni, indirizzati al canale commerciale e produzione, logistica e IT/Digital. Il numero uno dell’azienda, Brunello Cucinelli prevede “un altro anno a venire con una crescita garbata in linea con il 2018.”, sulla base del sell out dell’inverno passato e alla quantità di ordini in casa della Primavera Estate 2019. Dopo la diffusione delle indicazioni sui ricavi del 2018 gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno tagliato da 32 euro a 30,5 euro il target price su Brunello Cucinelli, in seguito alla riduzione delle stime sull’utile per azione per il 2019; gli esperti hanno confermato l’indicazione di mantenere le azioni in portafoglio. Indicazione simile da Jp Morgan, che ha sforbiciato da 29 euro a 27,5 euro il prezzo obiettivo sulla società.