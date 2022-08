Piazza Affari subito in rialzo (nonostante Moody's)

Il mercato azionario italiano non risente della decisione dell’agenzia di peggiorare l’outlook del rating sul debito sovrano dell'Italia. In rialzo i petroliferi

8 ago 2022 ore 09:14

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee hanno iniziato la prima seduta della settimana con rialzi superiori al mezzo punto percentuale. Il mercato azionario italiano non risente della decisione dell’agenzia Moody’s di peggiorare l’outlook del rating sul debito sovrano dell'Italia, portandolo da “Stabile” a “Negativo”. Gli esperti hanno giustificato la decisione con i recenti sviluppi della politica interna, a seguito della crisi del governo guidato da Mario Draghi e della decisione di procedere con elezioni anticipate. Il Ministero dell’economia e delle finanze ritiene “opinabile” la decisione di Moody’s.

Alle ore 09.10 il FTSEMib era in progresso dello 0,72% a 22.749 punti, mentre il FTSE Italia All Share guadagnava lo 0,71%. Segno più anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,59%) e per il FTSE Italia Star (+0,67%).

I principali indici azionari statunitensi hanno chiuso in territorio misto l’ultima seduta della settimana, dopo la diffusione dei dati sull’occupazione nel mese di luglio, risultati decisamente superiori alle attese degli analisti. Il Dow Jones ha messo a segno un progresso dello 0,23% a 32.803 punti, mentre l’S&P500 ha perso lo 0,16% a 4.145 punti. Performance peggiore per il Nasdaq (-0,5% a 12.658 punti).

La borsa di Tokyo ha iniziato la settimana con una seduta tranquilla. L’indice Nikkei ha registrato un frazionale progresso dello 0,26% a 28.249 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 28.047 punti e un massimo di 28.279 punti.

Lo spread Btp-Bund si è riportato a 210 punti, dopo che il rendimento del titolo italiano con scadenza a 10 anni si è riportato oltre il 3%.

Il bitcoin ha superato i 23.500 dollari (oltre 23.000 euro).

L’euro si attesta sotto gli 1,02 dollari.

In frazionale rialzo Telecom Italia TIM (+0,41% a 0,2209 euro). Il Corriere della Sera di domenica ha pubblicato un’intervista all’amministratore delegato di Telecom Italia TIM, Pietro Labriola, dopo la diffusione dei risultati semestrali. Con riferimento alla rete unica il manager ha precisato che l’integrazione con Open Fiber resta la migliore opportunità dal punto di vista industriale. Tuttavia, Labriola non esclude un piano alternativo, vale a dire “una rete separata con un partner finanziario”.

In ripresa i titoli del settore petrolifero, dopo che il prezzo del greggio a New York (contratto con scadenza a settembre 2022) si è riportato a 90 dollari al barile.

Buon avvio di giornata per ENI (+1,48% a 11,626 euro) e per Tenaris (+2,22% a 12,87 euro).