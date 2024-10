Indici in rosso a Piazza Affari

Giornata nervosa per Italgas. Stellantis resta tra i protagonisti. Intonazione negativa per Telecom Italia TIM. In forte rialzo Amplifon

7 ott 2024 ore 10:29

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee registrano variazioni frazionali nella prima seduta della settimana.

Alle ore 10.25 il FTSEMib era in calo dello 0,29% a 33.497 punti, mentre il FTSE Italia All Share registrava un ribasso dello 0,33%. Segno meno anche per il FTSE Italia Mid Cap (-0,77%) e per il FTSE Italia Star (-0,21%).

Il bitcoin è risalito oltre i 63.500 dollari (circa 58.000 euro).

Lo spread Btp-Bund si mantiene sotto i 130 punti, con il rendimento del Btp decennale che ha toccato il 3,55%.

L’euro resta sotto gli 1,1 dollari.

Giornata nervosa per Italgas (-0,37% a 5,38 euro). La società ha comunicato di aver sottoscritto il contratto per l’acquisizione di 2i Rete Gas. Il corrispettivo (equity value) dell’operazione è di 2,06 miliardi di euro. Italgas farà fronte al relativo fabbisogno finanziario mediante ricorso a un finanziamento “bridge”, che sarà rifinanziato anche mediante un aumento di capitale in opzione, pari a un miliardo di euro, con l’obiettivo di mantenere l’attuale profilo di rating. Inoltre, il consiglio di amministrazione ha approvato il piano industriale per il periodo 2024/2030.

Stellantis resta tra i protagonisti di giornata, dopo la forte correzione registrata la scorsa settimana. Il titolo del colosso automobilistico registra un calo dello 0,87% a 12,014 euro.

In rosso anche Telecom Italia TIM (-1,21% a 0,2531 euro). Il CdA ha conferito il mandato all’amministratore delegato, Pietro Labriola, per avviare incontri in esclusiva con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e Retelit, finalizzate ad approfondire i profili economici e finanziari dell’offerta non vincolante per l’acquisto di TI Sparkle.

Seduta brillante per Amplifon (+4,35% a 26,85 euro). Gli analisti di Jp Morgan hanno alzato da 31,3 euro a 33,7 euro il target price sulla società.