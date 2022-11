FTSEMib positivo a metà seduta

Spicca l'ottima performance di Telecom Italia TIM. Rimbalzo del Monte dei Paschi di Siena. L’euro è tornato sulla parità nei confronti del dollaro.

7 nov 2022 ore 13:04

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee si consolidano in territorio positivo nella prima seduta della settimana. "Gli investitori si stanno preparando per un'altra settimana che potrebbe risultare assai volatile, caratterizzata da diversi interventi in calendario da parte dei rappresentanti di politica monetaria appartenenti al Board della Fed, senza dimenticare le attesissime elezioni di medio termine statunitensi", ha segnalato Pierre Veyret, analista tecnico di ActivTrades.

Alle ore 13.00 il FTSEMib era in rialzo dello 0,64% a 23.432 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 23.158 punti e un massimo di 23.499 punti. Alla stessa ora il FTSE Italia All Share guadagnava lo 0,72%. Segno più anche per il FTSE Italia Mid Cap (+1,22%) e per il FTSE Italia Star (+1,14%).

Il bitcoin ha sfiorato i 21.000 dollari.

Lo spread Btp-Bund oscilla intorno ai 215 punti, con il rendimento del Btp decennale che si è riportato al 4,4%.

L’euro è tornato sulla parità nei confronti del dollaro.

Sotto i riflettori Telecom Italia TIM. Il titolo della compagnia telefonica registra un balzo del 7,69% a 0,2366 euro.

Qualche spunto tra i bancari.

Il Monte dei Paschi di Siena è sospeso per eccesso di rialzo (+7,7% il progresso teorico), dopo la pesante correzione subita nelle sedute precedenti.

In forte ribasso, invece, UniCredit (-2,74% a 12,684 euro).

All'Euronext Growth Milan buona performance per Nice Footwear (+3,54% a 11,7 euro). Palladio Holding ha comunicato la propria decisione di promuovere (di concerto con l’azionista Nice Company) un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria su 1.045.449 azioni della società quotata, rappresentative del 49% del capitale dell’emittente pre-dilution. L’offerente riconoscerà un corrispettivo pari a 12 euro per ogni azione Nice Footwear portata in adesione, pari a un premio del 6,2% rispetto al prezzo di chiusura del titolo nella seduta del 4 novembre 2022 (11,3 euro).