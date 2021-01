Borse, proseguirà il trend positivo?

Giornata decisamente positiva per i maggiori indici di Borsa Italiana e per le piazze finanziarie europee: i principali indici di Piazza Affari hanno guadagnato oltre due punti Leggi

Chiusura in territorio negativo per i maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee. Secondo Pierre Veyret – analista tecnico di ActivTrades - Leggi

Elevata volatilità per i maggiori indici di Borsa Italiana e per le principali piazze finanziarie europee nella prima seduta del 2021, in scia all'avvio negativo di Wall Leggi