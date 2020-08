Le banche mandano in rosso Piazza Affari

Gli operatori attendono i dati sull’occupazione negli Stati Uniti. Il BancoBPM tra i peggiori al FTSEMib dopo la semestrale. In rosso anche Unipol

7 ago 2020 ore 12:08

I maggiori indici di Borsa Italiana e per le principali piazze finanziarie europee registrano variazioni negative nell’ultima seduta della settimana. Gli operatori attendono i dati sull’occupazione negli Stati Uniti, che saranno pubblicati nel primo pomeriggio. Romain Boscher - Global CIO Equity di Fidelity International - ha segnalato che a breve termine i mercati sono accomodanti, in quanto stanno valutando i prezzi di una ripresa a forma di V in un momento in cui l'economia globale è sotto enorme pressione e la crisi sanitaria globale rimane irrisolta. Tuttavia, l'esperto suggerisce di non mettere sul tavolo dei rischi, in quanto gli utili nell'intero 2020 subiranno una forte contrazione, con notevoli variazioni tra i vari settori. "In questo contesto, manteniamo una tendenza alla qualità, con una preferenza per le aziende più grandi rispetto a quelle più piccole", ha suggerito Romain Boscher.

Alle 12.05 il FTSEMib era in flessione dello 0,78% a 19.323 punti, mentre il FTSE Italia All Share era in ribasso dello 0,76%. Segno meno anche per il FTSE Italia Mid Cap (-0,72%) e per il FTSE Italia Star (-0,25%).

L’euro è sceso sotto gli 1,185 dollari, mentre il bitcoin rimane oltre gli 11.500 dollari (circa 10.000 euro).

Lo spread Btp-Bund si conferma poco sotto i 155 punti.

Focus sui titoli del settore bancario.

Il BancoBPM registra una flessione del 3,24% a 1,254 euro. L’istituto ha comunicato i risultati del primo semestre del 2020, chiuso con un utile netto di 105,23 milioni di euro, in decisa flessione rispetto ai 602,98 milioni contabilizzati nei primi sei mesi dello scorso anno; in particolare, le rettifiche nette su finanziamenti verso clientela sono salite da 349,64 milioni a 476,79 milioni di euro. Al netto delle componenti non ricorrenti, l’utile del semestre ammonta a 128,4 milioni di euro, rispetto ai 300,8 milioni del 30 giugno 2019 (-57,3%). In leggero peggioramento il risultato della gestione operativa, sceso da 788,95 milioni a 747,79 milioni di euro (-5,2%). I proventi operativi sono scesi del 4,7% a 2 miliardi di euro, in conseguenza al calo delle commissioni nette, a seguito degli impatti sull’operatività conseguenti alle misure di lockdown. A fine giugno 2020 i crediti deteriorati erano scesi a 5,4 miliardi di euro, in diminuzione di 145 milioni di euro (-2,6%) rispetto al 31 dicembre 2019. Sempre a fine giugno 2020 il Common Equity Tier 1 era salito al 14,73%, rispetto al 14,44% di fine marzo. Il BancoBPM ha segnalato che l’andamento operativo della seconda parte dell’esercizio è atteso in miglioramento rispetto al primo semestre in particolare grazie all’evoluzione del margine di interesse, che beneficerà anche dell’aumento della contribuzione riveniente dall’utilizzo dei finanziamenti BCE, e al contenimento dei costi operativi che costituirà una delle principali priorità di azione. Nel corso della conferenza stampa a commento dei risultati del primo semestre 2020 il numero uno del BancoBPM, Giuseppe Castagna, ha puntualizzato che l’istituto si farà trovare pronto in caso di operazioni straordinarie (fusioni o acquisizioni), ipotizzando un consolidamento del settore bancario dopo l’integrazione tra IntesaSanpaolo (-1,85% a 1,7802 euro) e UBI Banca (+0,58% a 3,632 euro). Inoltre, il manager ha anticipato che l’istituto punta a ridurre ulteriormente l’ammontare degli NPL e sta valutando il mercato per eventualmente procedere con la vendita di crediti deteriorati nell’ultima parte del 2020. Intanto, l'agenzia Moody’s ha alzato alcuni rating di UBI Banca, allineandoli a quelli di IntesaSanpaolo. In particolare, gli esperti hanno migliorato il Long-term Counterparty Risk Rating, portandolo da "Baa2" a "Baa1".

Vendite anche su UniCredit (-1,91% a 7,618 euro). Dopo la diffusione dei risultati semestrali gli analisti del Credit Suisse hanno tagliato da 11 euro a 9,5 euro il target price sull’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier; gli esperti hanno confermato il giudizio “Outperform” (farà meglio del mercato), in quanto il nuovo prezzo obiettivo implica comunque un rialzo ancora superiore del 20% rispetto all’attuale quotazione delle azioni UniCredit.

Performance peggiore per il Monte dei Paschi di Siena (-6,04%).

BPER Banca passa in rosso e perde l'1,94% a 2,173 euro.

Unipol in territorio negativo (-0,58%). La compagnia assicurativa ha comunicato i risultati finanziari del primo semestre del 2020, periodo chiuso con un utile netto (esclusa la quota di terzi) pari a 514,2 milioni di euro, in contrazione rispetto ai 656,5 milioni contabilizzati nei primi sei mesi dello scorso anno. Unipol ha segnalato che il dato normalizzato relativo al primo semestre del 2019 era stato pari a 353 milioni di euro. La raccolta diretta assicurativa – al lordo delle cessioni in riassicurazione – si è attestata a 6,1 miliardi di euro, in contrazione del 16,4% rispetto al dato del primo semestre del 2019. A fine giugno l’indice di solvibilità (parametro che indica la solidità patrimoniale delle compagnie assicurative) indicava un rapporto tra fondi propri e capitale richiesto pari al 188%, in leggero aumento rispetto al dato di 187% di inizio anno. Sulla base dell’andamento registrato nel primo semestre e di una posizione patrimoniale solida, i vertici di Unipol hanno confermato un andamento reddituale della gestione per l’anno in corso in linea con gli obiettivi fissati nel piano industriale 2019-2021.