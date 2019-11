Il FTSEMib vira in rosso. Banche nervose

Spicca il rialzo di UniCredit. Male Banca MPS. Poste Italiane e CNH Industriale in territorio negativo, dopo la diffusione dei risultati del terzo trimestre

6 nov 2019 ore 15:56

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali borse europee registrano variazioni minime a metà pomeriggio, dopo il recupero accumulato nelle precedenti sedute. Secondo Dave Lafferty - Chief Market Strategist di Natixis Investment Managers - a livello globale, la crescita dell’economia è in una fase di rallentamento, anche se non ancora in una fase recessiva; per questo motivo lo strategist consiglia cautela sui mercati azionari nei prossimi mesi. “Le valutazioni relative delle azioni sono alte su tutti i mercati, soprattutto quello americano”, ha puntualizzato Dave Lafferty. Secondo gli esperti di Eurizon Asset Management le borse hanno bisogno di più chiari segnali di recupero ciclico per sostenere una vera e propria tendenza rialzista. "Nei prossimi mesi è quindi essenziale che si interrompa la debolezza dell’attività industriale in modo che l’impatto sul resto dell’economia non si aggravi ulteriormente", hanno precisato gli analisti.

Alle 15.55 il FTSEMib era in calo dello 0,1% a 23.341 punti, mentre il FTSE Italia All Share perdeva lo 0,11%. Variazioni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (-0,03%) e per il FTSE Italia Star (+0,34%).

L’euro resta sotto gli 1,11 dollari, mentre il bitcoin ha sfiorato i 9.500 dollari (circa 8.500 euro).

Lo spread Btp-Bund si è riportato oltre i 135 punti.

Seduta nervosa per i titoli del settore bancario.

In evidenza UniCredit che registra un progresso delo 0,8% a 12,058 euro, nel giorno in cui si riunirà il consiglio di amministrazione per l'esame dei risultati del terzo trimestre del 2019. Intanto, l’istituto ha completato il trasferimento di 4,1 miliardi di euro Gross Book Value (6,1 miliardi di creditoria complessiva) di portafoglio Non performing rappresentato da mutui residenziali a una società veicolo (PRISMA) attraverso un'operazione di cartolarizzazione strutturata da Unicredit Bank.

In rosso IntesaSanpaolo (-0,71% a 2,3235 euro). MF ha riportato quelle che potrebbero essere le strategie dell'istituto nei prossimi mesi. Nel commentare i risultati trimestrali il numero uno della banca, Carlo Messina, ha evidenziato come “esista una porzione molto significativa di risparmio amministrato e denaro dormiente che può essere convertita in risparmio gestito”. MF parla di circa 240 miliardi di raccolta dormiente, da dirottare “approfittando della discesa dello spread e della ritrovata sicurezza sul mercato finanziario italiano”. Intanto, dopo la diffusione dei risultati trimestrali gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno alzato da 2,45 euro a 2,65 euro il target price su IntesaSanpaolo; gli esperti hanno confermato l’indicazione di acquisto delle azioni, in quanto il nuovo prezzo obiettivo implica un potenziale rialzo di oltre il 10%.

Segno meno anche per BancoBPM (-1,64% a 2,1 euro), nel giorno in cui si riunirà il consiglio di amministrazione della banca per l’esame dei risultati del terzo trimestre del 2019.

Performance peggiore per il Monte dei Paschi di Siena (-3,32% a 1,513 euro) dopo la diffusione della trimestrale. L’istituto senese ha terminato i primi nove mesi del 2019 con un utile netto pari a 187 milioni di euro, rispetto ai 379 milioni contabilizzati nei primi tre trimestri dello scorso anno. A fine settembre i crediti verso la clientela erano pari a 90,5 miliardi di euro, in crescita di 3 miliardi rispetto a fine giugno 2019. Alla stessa data l’esposizione dei crediti deteriorati lordi era pari a 14,5 miliardi di euro, in flessione di 1,4 miliardi rispetto a fine giugno. I vertici di Monte dei Paschi di Siena hanno confermato il target di Gross NPE ratio inferiore al 12,5% alla fine del 2019.

Intonazione positiva per FinecoBank (+0,37% a 10,84 euro), in scia ai nuovi target price della banche d’affari, dopo la diffusione dei risultati del terzo trimestre del 2019. In particolare, Mediobanca ha incrementato da 9,2 euro a 10 euro il prezzo obiettivo, in seguito alla revisione dei parametri di valutazione del settore. Anche Banca Akros ha portato il target price su FinecoBank a 10 euro, in seguito al miglioramento delle stime sull’utile per azione per il triennio 2019/2021. Gli esperti delle due banche d’affari hanno confermato il giudizio “Neutrale”. Sulla stessa lunghezza d’onda Equita sim e Kepler Cheuvreux: gli analisti delle due banche d’affari hanno ritoccato al rialzo la valutazione sulla compagnia, portandola rispettivamente a 10 euro e a 9,8, in seguito al miglioramento delle stime sull’utile per azione per i prossimi trimestri; gli esperti hanno confermato il rating “Hold” (mantenere). Più ottimista HSBC, che ha incrementato a 12 euro il target price su FinecoBank e ha confermato l’indicazione di acquisto delle azioni.

CNH Industrial in forte ribasso (-4,28% a 9,974 euro), dopo la diffusione dei risultati trimestrali e la revisione della stima sui ricavi per il 2019. La società ha chiuso i primi nove mesi del 2019 con ricavi pari a 20,38 miliardi di dollari, in calo del 5,2% rispetto ai 21,05 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso. La versione adjusted dell'utile ha toccato gli 899 milioni, in crescita del 9,2% rispetto agli 823 milioni dello stesso periodo del 2018. CNH Industrial ha rivisto i suoi obiettivi per l'intero 2019 in quanto "nel terzo trimestre le condizioni della domanda nei principali mercati agricoli si sono ulteriormente deteriorate a causa delle incertezze del mercato e del sentimento negativo degli agricoltori, che è stato particolarmente influenzato dalle scarse condizioni di rendimento in diverse aree geografiche". In particolare, i ricavi netti delle attività industriali sono stimati tra 26,5 e 27 miliardi di dollari, rispetto alla precedente forchetta compresa tra 27 e 27,5 miliardi di dollari.

Poste Italiane si conferma in territorio negativo, dopo la diffusione dei risultati del terzo trimestre del 2019. Il titolo è in calo dell'1,84% a 10,965 euro. La società ha terminato il periodo in esame con ricavi in salita del 1,8% a 2,57 miliardi, un risultato operativo in miglioramento dello 0,8% a 459 milioni e un utile netto a 320 milioni. Il consensus degli analisti, pubblicato sul sito internet della società indicava un giro d’affari di 2,55 miliardi di euro (minimo di 2,52 miliardi, massimo di 2,6 miliardi di euro), rispetto ai 2,52 miliardi ottenuti negli stessi mesi del 2018. Il risultato operativo era stimato a 431 milioni di euro (con una marginalità del 16,9%), mentre l’utile netto si sarebbe dovuto attestare intorno ai 300 milioni di euro. Inoltre, Poste Italiane ha ufficializzato la distribuzione di un acconto sul dividendo 2020 (relativo al bilancio del 2019), in linea con la nuova politica comunicata in occasione della diffusione dei risultati semestrali. La società assegnerà una cedola di 0,154 euro per azione, che agli attuali livelli di prezzo delle azioni Poste Italiane garantisce un rendimento dell’1,4%. Poste Italiane ha confermato che continuerà a impegnarsi nell’attuazione degli obiettivi delineati nel piano quinquennale Deliver 2022. Con specifico riferimento al 2019, l’azienda prevede ricavi per 11 miliardi di euro e un risultato operativo di 1,6 miliardi. La marginalità è stimata in crescita dal 14% al 15%. L’utile netto è stimato a 1,1 miliardi di euro.