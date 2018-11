Il FTSEMib limita i danni (grazie a IntesaSanpaolo)

L’istituto guidato da Carlo Messina accelera al rialzo dopo la diffusione della trimestrale. Operatori focalizzati anche sulle elezioni di medio termine negli Stati Uniti.

6 nov 2018 ore 15:36

Piazza Affari e le principali borse europee restano in territorio negativo a metà pomeriggio, anche se i principali indici di Borsa Italiana provano ad azzerare i ribassi. Riflettori puntati sulle banche italiane e sulle elezioni di medio termine negli Stati Uniti, che potrebbero comportare una modifica nella maggioranza delle Camere. "In base ai sondaggi e alle previsioni, il voto dovrebbe spostare gli equilibri alla Camera, dando la maggioranza ai Democratici, il Senato dovrebbe mantenere una risicata maggioranza repubblicana, anche se i sondaggi più recenti registrano un aumento di incertezza", hanno segnalato gli analisti di IntesaSanpaolo.

Alle 15.30 il FTSEMib era in ribasso dello 0,04% a 19.273 punti, mentre il FTSE Italia All Share perdeva lo 0,08%. In rosso anche il FTSE Italia Mid Cap (-0,37%) e il FTSE Italia Star (-0,19%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi era di poco superiore al miliardo di euro.

L’euro si attesta oltre gli 1,14 dollari; il bitcoin si conferma sotto quota 6.500 dollari (poco più di 5.500 euro).

In altalena i bancari, dopo i ribassi subiti ieri. In questi giorni sono previste le trimestrali dei principali istituti bancari italiani. Secondo le stime pubblicate dal Sole24Ore il rialzo dello spread nel terzo trimestre dovrebbe costare circa 8 punti base di Cet 1 ratio, in media.

IntesaSanpaolo accelera al rialzo (+2,57% a 2,027 euro), dopo la diffusione della trimestrale. L’istituto guidato da Carlo Messina ha comunicato i risultati dei primi nove mesi del 2018, chiusi con proventi operativi netti pari a 13,68 miliardi di euro, in aumento del 4,3% rispetto ai 13,12 miliardi ottenuti nello stesso periodo dello scorso anno. L’utile netto si è attestato a 3,01 miliardi di euro; il risultato si confronta con i 5,89 miliardi nei primi nove mesi del 2017 e con i 2,39 miliardi depurati del contributo pubblico derivante dall’operazione di acquisizione di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. A fine settembre 2018 il complesso dei crediti deteriorati (in sofferenza, inadempienze probabili e scaduti/sconfinanti ammontava a 17,82 miliardi di euro, in diminuzione del 20,9% rispetto ai 22,53 miliardi di fine 2017. Sempre a fine settembre il Common Equity Tier 1 ratio era salito al 13,5% dal 13% di inizio anno. Per l'intero 2018 i vertici di IntesaSanpaolo prevedono un aumento del risultato netto rispetto allo scorso esercizio, al netto del contributo pubblico cash di 3,5 miliardi di euro a compensazione degli impatti sui coefficienti patrimoniali derivanti dall’acquisizione della Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Il risultato netto dovrebbe beneficiare dell'aumento dei ricavi, del continuo cost management e di un calo del costo del rischio. Il management di IntesaSanpaolo ha confermato La politica di dividendi per l’esercizio 2018. L'istituto dovrebbe distribuire un ammontare di dividendi in contanti corrispondente all’85% del risultato netto.

Il BancoBPM guadagna lo 0,22% a 1,736 euro. MF ha scritto che ci sarebbero tre cordate in corsa per la cessione degli npl dell’istituto. I potenziali acquirenti starebbero ultimando l’esame del portafoglio in vendita, il cui controvalore potrebbe arrivare fino a 8 miliardi di euro.

Mediaset guadagna il 2,52% a 2,844 euro. Il gruppo del Biscione ha fornito un aggiornamento sull'andamento della raccolta pubblicitaria italiana. Nel periodo gennaio-settembre 2018 gli introiti hanno registrato una crescita pari al 2,5% rispetto ai primi nove mesi dell'esercizio precedente.

Atlantia registra un minimo ribasso dello 0,23% a 17,63 euro. L’agenzia S&P ha peggiorato di un livello il rating sul debito a lungo termine della concessionaria autostradale, portandolo da “BBB+” a “BBB”; il giudizio conferma Atlantia tra gli emittenti non speculativi. L’agenzia di rating ha anche risolto il rating watch negativo e ha posto il rating del gruppo in outlook negativo.

Ottima performance per Campari (+3,28% a 7,08 euro). La società ha terminato i primi nove mesi del 2018 con ricavi per 1,2 miliardi di euro, in flessione del 2,5% rispetto agli 1,23 miliardi contabilizzati nello stesso periodo dello scorso esercizio. Il management ha precisato che la crescita organica delle vendite è stata pari al 6,6%, mentre l’effetto cambi è stato negativo per il 5,4%. Al contrario, Campari ha terminato il periodo gennaio-settembre con un utile ante imposte rettificato di 235,5 milioni di euro, in aumento 4,8% rispetto ai 224,6 milioni dei primi nove mesi del 2017. A fine settembre l’indebitamento netto del gruppo era sceso a 913,8 milioni di euro, rispetto ai 981,5 milioni di inizio anno. Il management di Campari resta fiducioso sul conseguimento di una performance organica positiva per i principali indicatori di performance.