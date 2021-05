Borse, una pausa dopo il rally?

UniCredit potrebbe registrare variazioni importanti, dopo la diffusione dei risultati finanziari del primo trimestre 2021. Stellantis e CNH Industrial restano sotto i riflettori

6 mag 2021 ore 08:11

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee dovrebbero iniziare la seduta con variazioni minime, dopo il forte rialzo messo a segno il giorno precedente.

Variazioni frazionali per i principali indici azionari statunitensi. Il Dow Jones ha messo a segno un progresso dello 0,29% a 34.230 punti, dopo aver portato il nuovo massimo storico a 34.293 punti. L’S&P500 ha recuperato lo 0,07% a 4.168 punti. Segno meno, invece, per il Nasdaq (-0,37% a 13.582 punti).

La borsa di Tokyo ha ripreso le contrattazioni dopo tre giorni di stop per festività con una seduta positiva. L’indice Nikkei ha guadagnato l’1,8% a 29.331 punti.

Il bitcoin si attesta a 57.000 dollari (circa 47.500 euro).

L’euro si mantiene a 1,2 dollari.

UniCredit potrebbe registrare variazioni importanti, dopo la diffusione dei risultati finanziari del primo trimestre 2021: i ricavi e la redditività hanno registrato un forte incremento e sono risultati migliori del consensus degli analisti. Per il 2021 il management di UniCredit si aspetta un utile netto sottostante sostanzialmente in linea con la precedente guidance, con ricavi sostanzialmente in linea con le stime del consensus. UniCredit ha confermato la politica di distribuzione ordinaria del 50% dell’utile netto sottostante, con il 30% tramite dividendo in contanti.

Stellantis e CNH Industrial restano sotto i riflettori, dopo i forti rialzi messi a segno il giorno precedente.