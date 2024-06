Il FTSEMib resta positivo (in attesa della BCE)

Gli esperti prevedono un taglio dei tassi di interesse di 25 punti base e attendono le dichiarazioni di Christine Lagarde. Focus su Iveco Group Telecom Italia TIM

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee si confermano in territorio positivo, in attesa delle decisioni della BCE in materia di politica monetaria. Gli esperti prevedono un taglio dei tassi di interesse di 25 punti base e attendono le dichiarazioni di Christine Lagarde nella consueta conferenza stampa a commento delle decisioni.

Alle ore 11.40 il FTSEMib guadagnava lo 0,29% a 34.607 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 34.502 punti e un massimo di 34.732 punti. Alla stessa ora il FTSE Italia All Share era in progresso dello 0,3%. Segno più anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,37%) e per il FTSE Italia Star (+0,37%).

Il bitcoin si è riportato a 71.000 dollari (poco più di 65.000 euro).

Lo spread Btp-Bund oscilla intorno ai 130 punti, con il rendimento del Btp decennale che si attesta oltre il 3,8%.

L’euro si attesta sotto gli 1,09 dollari, in attesa delle decisioni della BCE.

Focus su Iveco Group, che registra un balzo del 5,43% a 11,845 euro. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera Leonardo (-0,67%) sarebbe interessata alla divisione Iveco Defence Vehicles, specializzata nei mezzi per la difesa e per la protezione civile.

Telecom Italia TIM resta tra i protagonisti al FTSEMib dopo la forte volatilità registrata nelle sedute precedenti. Il titolo è in ribasso dello 0,5% a 0,2401 euro.

I titoli del settore bancario potrebbero essere influenzati dalle indicazioni di politica monetaria della BCE.

Giornata positiva per FinecoBank (+2,67% a 14,795 euro), dopo la diffusione dei dati sulla raccolta fondi a maggio 2024.

Prosegue il trend positivo di STM (+1,33%), in scia alle performance del settore dei semiconduttori.