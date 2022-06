Atteso un avvio positivo per le borse europee

Si prevede una partenza in rialzo, pur minimo, per le principali borse del Vecchio Continente. A Milano occhi puntati sulle banche dopo che BPER Banca ha finalizzato l'acquisizione di Carige

6 giu 2022 ore 08:21

Si prevede una partenza in rialzo, pur minimo, per le principali borse del Vecchio Continente dopo la seduta positiva dell'azionario asiatico. A Milano occhi puntati sulle banche dopo che BPER Banca ha finalizzato l'acquisizione di Carige.

Male i principali indici azionari statunitensi nella giornata di venerdì: i panieri Usa hanno chiuso in territorio negativo l'ultima seduta della settimana. Il Dow Jones ha subito una flessione dell'1,05% a 33.021 punti, mentre l’S&P500 ha lasciato sul terreno l’1,63% a 4.109 punti. Performance peggiore per il Nasdaq (-2,47% a 12.013 punti). Seduta decisamente negativa per Tesla Motors (-9,22%), dopo che il numero uno del gruppo automobilistico, Elon Musk, ha ventilato la possibilità di ridurre la forza lavoro del gruppo del 10%.

Sulla borsa milanese occhi sulle banche, dopo che BPER Banca ha completato l’operazione di acquisizione dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e dallo Schema Volontario di Intervento del 79,418% del capitale sociale di Banca Carige. Dopo aver ottenuto le autorizzazioni di vigilanza della BCE e della Banca d’Italia e l’autorizzazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l'istituto ha corrisposto per l’acquisto della partecipazione il corrispettivo complessivo di un euro, previo versamento da parte del FITD in favore di Banca Carige di un importo di 530 milioni di euro a titolo di versamento in conto capitale. A valle della conclusione dell’operazione è previsto l’avvio di un’offerta obbligatoria sulle restanti 156,57 milioni circa di azioni ordinarie, pari al 20,582% del capitale sociale ordinario di Banca Carige. BPER Banca ha poi sottoscritto con Banco di Desio e della Brianza un accordo per la cessione a quest’ultimo di due distinti rami d’azienda composti da 8 sportelli bancari di proprietà di Banco di Sardegna e da 40 sportelli attualmente di proprietà di Banca Carige. L'accordo di cessione prevede un corrispettivo complessivo di 10 milioni di euro.

Da monitorare, tra i titoli a capitalizzazione meno estesa, Tiscali. Borsa Italiana ha fornito i nuovi prezzi delle azioni ordinarie della società, sulle quali è stato applicato un fattore di rettifica di 100, in seguito al raggruppamento azionario in vigore da lunedì 6 giugno 2022. Il prezzo di chiusura di venerdì 3 giugno, pari a 0,011 euro, è stato rettificato a 1,1 euro. Le nuove azioni Tiscali avranno codice ISIN IT0005496473.

SECO - società quotata al segmento STAR e attiva nello sviluppo e realizzazion di soluzioni tecnologiche all’avanguardia - annuncia di aver registrato, a maggio 2022, nuovi ordini per 31 milioni di euro, il più alto valore dalla fondazione della società. L'importo va a incrementare il valore del backlog che il 30 aprile 2022 ammontava a 164 milioni di euro.