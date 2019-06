Il FTSEMib accelera al rialzo. FCA sulle montagne russe

Il consiglio di amministrazione dell’azienda automobilistica ha deciso di ritirare con effetto immediato la proposta di integrazione avanzata a Renault.

6 giu 2019 ore 10:26

Piazza Affari e le principali borse europee accelerano al rialzo: i principali indici di Borsa Italiana guadagnano circa un punto percentuale. Gli operatori attendono le indicazioni di politica monetaria della BCE e la successiva conferenza stampa di Mario Draghi. Secondo Pierre Veyret – analista tecnico di ActivTrades - gli investitori stanno riducendo al minimo l'impatto dei fattori negativi quali la situazione del debito italiano, in quanto ora si aspettano stimoli monetari dalle banche centrali. "Anche se gli investitori non si aspettano ancora alcuna riduzione dei tassi, la formulazione ed il tono del discorso di Draghi verrà esaminata attentamente e potrebbe portare a picchi di volatilità a metà sessione", ha segnalato l'esperto.

Alle 10.25 il FTSEMib era in rialzo dell'1,21% a 20.360 punti, mentre il FTSE Italia All Share guadagnava lo 0,95%. Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,54%) e il FTSE Italia Star (+0,03%).

L’euro resta sotto gli 1,125 dollari, mentre il bitcoin vale meno di 8.000 dollari (circa 7.000 euro).

Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 270 punti.

Fiat Chrysler Automobiles vira in positivo e guadagna lo 0,5% a 11,758 euro, dopo aver toccato un minimo a 11,252 euro in avvio di giornata. Il consiglio di amministrazione dell’azienda ha deciso di ritirare con effetto immediato la proposta di integrazione avanzata a Renault. Fiat Chrysler Automobiles ha precisato che non vi sono attualmente in Francia le condizioni politiche perché una simile fusione proceda con successo. Dopo la decisione di interrompere le trattative con Renault gli analisti di Equita sim hanno tagliato da 16,8 euro a 14,5 euro il prezzo obiettivo su Fiat Chrysler Automobiles; tuttavia, gli esperti hanno confermato l’indicazione di acquisto delle azioni. Bocciatura completa da Mediobanca, che ha sforbiciato da 17,5 euro a 13,7 euro il target price sulla società e ha peggiorato da “Outperform” (farà meglio del mercato) a “Neutrale” il giudizio.

Intonazione positiva per NEXI (+1,39% a 9,076 euro). Dal 17 giugno la matricola farà parte del FTSEMib. La società aveva debuttato su Borsa Italiana il 16 aprile 2019.

Stefanel resta sospesa dalle contrattazioni. La società di abbigliamento ha comunicato che il consiglio di amministrazione ha rinunciato alla procedura di concordato preventivo con riserva, avviata il 14 dicembre 2018, e dunque al deposito del piano e della proposta concordataria nel termine ultimo del 14 giugno. Di conseguenza, Stefanel ha avviato l’iter per la procedura di ammissione all’amministrazione straordinaria tramite il deposito dell’istanza per la dichiarazione dello stato di insolvenza presso il tribunale competente.