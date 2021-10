FTSEMib positivo. Rally delle banche

Spiccano i rialzi di UnoCredit e Banca MPS. Riflettori sempre accesi sui titoli petroliferi. In forte ribasso Safilo, dopo l'annuncio delle caratteristiche dell'aumento di capitale

5 ott 2021 ore 11:52

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee si consolidano in territorio positivo. Piazza Affari registra la migliore performance di giornata nel Vecchio Continente. Secondo Pierre Veyret – analista tecnico di ActivTrades - è probabile che i mercati rimarranno volatili questa settimana e senza una direzione chiara fino a quando non ci saranno chiarezza e progressi significativi sulle preoccupazioni esistenti.

Alle 11.50 il FTSEMib era in rialzo dell'1,25% a 25.780 punti, poco sotto al massimo intraday di 25.798 punti. Alla stessa ora il FTSE Italia All Share guadagnava l'1,19%. Segno più anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,9%) e per il FTSE Italia Star (+0,8%).

Il bitcoin ha superato i 50.000 dollari (oltre 43.000 euro).

Lo spread Btp-Bund è tornato sotto i 105 punti.

L’euro si è riportato a 1,16 dollari.

Ottime performance per i titoli del settore bancario.

Spicca il rialzo di UniCredit (+2,91% a 11,674 euro). Secondo quanto riferito da alcune agenzie stampa con i risultati ufficiali delle elezioni suppletive a Siena (con l’elezione del candidato PD, Enrico Letta) le trattative tra l’istituto e il Ministero dell’economia e delle finanze per il controllo del Monte dei Paschi di Siena (+2,76% a 1,118 euro) potrebbero subire un’accelerazione.

Ottime performance anche per BancoBPM (+3,11% a 2,753 euro) e IntesaSanpaolo (+2,44% a 2,4805 euro).

Riflettori sempre accesi sui titoli del settore petrolifero, dopo che il prezzo del greggio a New York (contratto con scadenza a novembre 2021) ha sfiorato i 78 dollari al barile.

ENI guadagna lo 0,88% a 11,744 euro.

Safilo registra una flessione del 3,07% a 1,39 euro. Il consiglio di amministrazione della società ha approvato i termini e le condizioni finali dell’aumento di capitale a pagamento, per un importo massimo complessivo di 135 milioni di euro. In particolare, Safilo emetterà massime 137.851.923 azioni ordinarie, da offrire in opzione agli azionisti, nel rapporto di una nuova azione ogni 2 azioni ordinarie possedute, ad un prezzo di emissione pari a 0,979 euro. Il prezzo è stato determinato applicando uno sconto del 23,7% sul prezzo teorico ex diritto delle azioni Safilo calcolato secondo le metodologie correnti sulla base del prezzo di riferimento di Borsa del 4 ottobre 2021, quest’ultimo pari a 1,434 euro. L’operazione partirà lunedì 11 ottobre e terminerà il 28 ottobre.