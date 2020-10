Il FTSEMib resta in rialzo. Tonfo di azioni e diritti BPER

Prese di beneficio sul BancoBPM, dopo il rally registrato la scorsa settimana. Volatilità elevata su NEXI, dopo l'annuncio della firma di un accordo preliminare con SIA

5 ott 2020 ore 14:17

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee hanno iniziato la settimana in territorio positivo.

Alle 14.15 il FTSEMib registrava un progresso dello 0,81% a 19.219 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 19.091 punti e un massimo di 19.257 punti. Alla stessa ora il FTSE Italia All Share era in rialzo dello 0,7%. Performance positive anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,68%) e per il FTSE Italia Star (+0,4%).

L’euro è tornato sopra gli 1,175 dollari.

Lo spread Btp-Bund si è avvicinato ai 130 punti.

Spunti importanti tra i titoli del settore bancario. Secondo John Plassard - Investment Specialist del Gruppo Mirabaud - nonostante le valutazioni attraenti, il comparto europeo resta ancora lontano dal riacquistare l'attrattiva che aveva in precedenza. "La crisi del Covid-19 ha rivelato la necessità di cambiamenti all'interno delle banche per consentire loro di mantenere la solvibilità e l’operatività mentre continuano a svolgere un ruolo di sostegno dell'economia", ha segnalato l'esperto. John Plassard ha sottolineato che la parte migliore della redditività delle banche proviene dal margine di interesse netto, a sua volta molto sensibile alle variazioni dell'Euribor. Di conseguenza, secondo l'esperto, la sensibilità dei titoli bancari alle variazioni dei tassi in Europa, e in particolare al Bund tedesco (attualmente vicino ai minimi), rimane quindi molto elevata. "In sostanza, le banche europee avranno difficoltà a ottenere buone performance fintanto che i rendimenti dei titoli di stato tedeschi diminuiranno", ha osservato John Plassard.

BPER Banca registra uno scivolone del 6,2% a 1,1203 euro. Ha preso il via l’aumento di capitale relativo all’accordo sottoscritto con IntesaSanpaolo (+1,7%) avente ad oggetto l’acquisizione di un ramo d’azienda costituito da 532 filiali bancarie dell'istituto guidato da Carlo Messina. Lo scorso venerdì Borsa Italiana ha fornito i nuovi prezzi delle azioni ordinarie di BPER Banca. Il prezzo di chiusura del 2 ottobre, pari a 1,895 euro è stato rettificato a 1,2825 euro, mentre il prezzo iniziale dei diritti BPER Banca (-41,6% a 0,3579 euro) è stato fissato a 0,6124 euro.

Prese di beneficio sul BancoBPM (-1,01% a 1,5705 euro), dopo il rally registrato la scorsa settimana.

Il Monte dei Paschi di Siena guadagna l'1,03%. L’assemblea straordinaria degli azionisti dell’istituto senese ha deliberato l’approvazione del progetto di scissione parziale proporzionale di MPS Capital Services Banca per le Imprese in favore di MPS e l’approvazione del progetto di scissione parziale non proporzionale di MPS in favore di AMCO (Asset Management Company) con attribuzione di opzione asimmetrica agli azionisti di MPS, diversi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

UBI Banca oggi è stata delistata da Piazza Affari.

NEXI passa in negativo e perde lo 0,03% a 16,88 euro, dopo aver toccato un massimo a 18,19 euro. La società ha reso noto di avere siglato un accordo preliminare con SIA, azienda high tech, per un'operazione di fusione per incorporazione di SIA in Nexi. L'operazione dovrebbe completarsi entro l'estate del 2021. La nuova società, che resterà quotata sul mercato MTA, avrà la capacità di offrire una più ampia gamma di soluzioni e di coprire tutta le filiera dei pagamenti digitali con ricavi aggregati pari a 1,8 miliardi e un margine operativo lordo di un miliardo di euro sulla base dei risultati ottenuti nel 2019. Ai valori attuali la nuova società avrà una capitalizzazione superiore ai 15 miliardi di euro.

Sotto i riflettori anche Telecom Italia TIM (+2,71%). La compagnia telefonica e Ardian (società privata di investimento attiva nel settore delle infrastrutture) hanno comunicato di aver perfezionato l’accordo per una parziale condivisione dell’investimento in Inwit (+1,11%). Il controvalore per Telecom Italia TIM è pari a 1,35 miliardi di euro, a fronte di una valorizzazione dell’azione Inwit di 9,47 euro (ex dividend).

Interpump guadagna l’1,33% a 32,04 euro. Nel corso di un’intervista pubblicata su CorrierEconomia, l’inserto economico del Corriere della Sera, l’amministratore delegato, Fulvio Montipò, ha ribadito che la società continuerà a crescere tramite acquisizioni, in linea con la strategia adottata negli scorsi esercizi. Il manager ha segnalato che i target per l’esercizio in corso sono stati rivisti in conseguenza alla pandemia da Covid-19.

Labomar registra un balzo del 18,4% a 7,101 euro. Il titolo è sospeso per eccesso di rialzo dopo aver segnato un progresso teorico del 25,5%. Il prezzo di collocamento della azioni Labomar era stato fissato in 6 euro per azione, per una capitalizzazione iniziale di 110,9 milioni.