Il FTSEMib consolida il rialzo oltre l'1,5%

Stellantis e CNH Industrial tra i migliori di giornata dopo la diffusione dei dati del primo trimestre del 2021. IntesaSanpaolo si allinea al trend positivo dell'indice

5 mag 2021 ore 14:28

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee registrano progressi superiori al punto percentuale, dopo la correzione subita nella seduta precedente.

Alle 14.25 il FTSEMib guadagnava l'1,59% a 24.358 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 24.106 punti e un massimo di 24.366 punti. Alla stessa ora il FTSE Italia All Share era in rialzo dell'1,47%. Segno più anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,76%) e per il FTSE Italia Star (+1,07%).

Il bitcoin si è portato oltre i 55.500 dollari (circa 46.500 euro).

Lo spread Btp-Bund ha superato i 105 punti.

L’euro è sceso a 1,2 dollari.

Stellantis (+3,93% a 14,434 euro) tra i migliori di giornata al FTSEMib. Il colosso automobilistico ha fornito alcune indicazioni finanziarie e operative relative al primo trimestre del 2021. La società ha chiuso i primi tre mesi dell’anno con ricavi netti pro-forma per 37 miliardi di euro, in aumento del 14% rispetto ai 32,4 miliardi ottenuti nel primo trimestre dello scorso anno. Stellantis ha confermato la guidance per l’esercizio in corso. Il management prevede di chiudere il 2021 con un margine operativo adjusted compreso tra il 5,5% e il 7,5%, assumendo che non ci siano lockdown significativi dovuti al Covid-19.

Ottima giornata per CNH Industrial (+5,27% a 12,895 euro). La società ha comunicato i risultati finanziari del primo trimestre del 2021, periodo chiuso con ricavi e redditività in forte miglioramento. Il management di CNH Industrial ha fornito alcune indicazioni finanziarie per il 2021, assumendo che la domanda rimanga forte in tutte le aree geografiche e in tutti i segmenti.

TImido rimbalzo per Ferrari (+1,31% a 170,25 euro), dopo aver lasciato sul terreno l’18% nella seduta precedente.

IntesaSanpaolo (+1,47% a 2,342 euro) si allinea al trend positivo del FTSEMib. L'istituto guidato da Carlo Messina ha comunicato i risultati finanziari dei primi tre mesi del 2021, che, a detta del management, sono pienamente in linea con l’obiettivo di un utile netto per l’anno ampiamente superiore a 3,5 miliardi di euro. IntesaSanpaolo ha fornito anche un aggiornamento sulla politica dei dividendi, che resta subordinata alle indicazioni che verranno fornite dalla BCE in merito alle politiche dei dividendi successivamente al 30 settembre 2021, termine della raccomandazione del 15 dicembre 2020.

Prosegue il rally della A.S. Roma (+10% a 0,3515 euro), dopo il balzo del 21% messo a segno nella seduta precedente, in seguito all’annuncio di José Mourinho quale il nuovo responsabile tecnico della prima squadra, a partire dalla stagione sportiva 2021/2022.

Andamento negativo per SECO (-4,51% a 3,533 euro), nel giorno del debutto a Piazza Affari. Il titolo era stato collocato a 3,7 euro.