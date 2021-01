FTSEMib verso una chiusura negativa

Ribassi frazionali per i maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee. FCA si conferma in rosso. Brillano i petroliferi e MPS

5 gen 2021 ore 16:56

Ribassi superiori al mezzo punto percentuale per i maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee. Secondo Pierre Veyret – analista tecnico di ActivTrades - il ribasso della maggior parte delle borse nella prima seduta del 2021 ha sottolineato quanto sia fragile l'attuale ripresa. "Le migliori performance quest’oggi sono quelle dei settori Retailers e Energy, nonostante la mancanza di un accordo tra i membri OPEC+ sulla produzione di petrolio", ha osservato l'esperto.

Alle 16.55 il FTSEMib registrava un ribasso dello 0,58% a 22.187 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 22.106 punti e un massimo di 22.355 punti. Alla stessa ora il FTSE Italia All Share perdeva lo 0,54%. Segno meno anche per il FTSE Italia Mid Cap (-0,21%) e il FTSE Italia Star (-0,62%).

L’euro oscilla tra gli 1,225 e gli 1,23 dollari, mentre il bitcoin è risalito oltre i 31.500 dollari (quasi 26.000 euro).

Lo spread Btp-Bund si conferma a 115 punti.

Senza direzione i bancari.

Spicca l’ottima performance del Monte dei Paschi di Siena (+5,51% a 1,091 euro), in scia alle indiscrezioni riportate da Il Messaggero, relative all’ipotesi di uno scorporo di diverse filiali dell’istituto senese situate in Toscana. Secondo il quotidiano l’operazione sarebbe propedeutica all’integrazione del Monte dei Paschi di Siena in UniCredit (-1,62% a 7,46 euro).

In forte ribasso IntesaSanpaolo (-1,45% a 1,8776 euro).

Fiat Chrysler Automobiles perde lo 0,46% a 14,812 euro. Il Ministero dei Trasporti ha comunicato che nel mese di dicembre 2020 in Italia sono state immatricolate poco più di 119mila vetture, in calo del 15% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Fiat Chrysler Automobiles ha registrato un andamento migliore rispetto a quello del mercato. Secondo quanto riportato dall'agenzia Reuters a dicembre le immatricolazioni del gruppo sono state pari a poco più di 31mila unità, in aumento dell'1,1% rispetto allo stesso mese del 2019. Di conseguenza, la quota di mercato di Fiat Chrysler Automobiles in Italia si è attestata al 26,4%.

Sotto i riflettori i titoli del settore petrolifero, dopo che a New York il prezzo del greggio (future con scadenza a febbraio 2021) è tornato a 48 dollari al barile. Il meeting dell’OPEC di ieri, che avrebbe dovuto decidere sulla produzione di greggio nelle prossime settimane, si è concluso con un nulla di fatto, in seguito alle posizioni opposte di Arabia Saudita e Russia.

Ottimo rialzo per ENI (+3,55% a 8,748 euro).

Performance simile per Saipem (+3,23% a 2,3 euro).

Al segmento STAR spicca il calo di Carel Industries (-6,31% a 18,1 euro). Luigi Nalini ha comunicato noto di avere completato la vendita di 3.582.560 azioni a un prezzo unitario di 18 euro, per un controvalore complessivo di 64,5 milioni di euro. L'ammontare venduto è pari a circa il 3,6% del capitale della società, quotata al segmento STAR. Carel Industries aveva terminato la seduta del 4 gennaio 2021 a 19,32 euro.

All’AIM Italia resta sotto i riflettori la matricola Convergenze. Il titolo registra un progresso dell'1,15% a 3,945 euro, ma aveva toccato un massimo intraday a 4,8 euro in mattinata. La società era stata collocata a un prezzo di 1,75 euro e aveva debuttato all’AIM Italia il 30 dicembre 2020.