IL FTSEMIB PERDE OLTRE IL 3%

Ancora vendite sui titoli del settore bancario, dopo i forti ribassi subiti la scorsa settimana. Il bitcoin è scivolato sotto i 52.500 dollari

5 ago 2024 ore 11:50

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee si conferman in deciso ribasso nella prima seduta della settimana, dopo la forte correzione subita nella scorsa ottava. Lunedì nero per la Borsa di Tokyo. L’indice Nikkei ha chiuso la prima seduta della settimana con un tonfo del 12,4%. Secondo Pierre Veyret - analista tecnico di ActivTrades - i venditori hanno chiaramente il controllo dei mercati azionari, poiché la propensione al rischio è stata appesantita dall'incertezza derivante dagli sviluppi macro della scorsa settimana. L'esperto ritiene che questa azione dei prezzi non sia tecnica, ma sia piuttosto vista come un trading della paura, in cui gli investitori riducono la loro esposizione al rischio e cercano sicurezza, da cui l'attuale rally dei titoli di stato e dell'indice VIX. "Questo atteggiamento probabilmente prevarrà fino a quando gli investitori non assisteranno a chiari catalizzatori rialzisti, forniti da una forte evidenza di tenuta dell'economia statunitense o da solidi accenni dovish nei prossimi discorsi dei funzionari della Fed", ha ipotizzato Pierre Veyret. L'analista ha evidenziato come l'indice STOXX50 abbia rotto un altro importante livello di supporto e attualmente sia scambiato sotto il livello di 4.560 punti, con i titoli finanziari ed energetici come peggiori performer. "Il prossimo livello di supporto significativo si trova sopra il livello di 4.400 punti", ha aggiunto Pierre Veyret.

Alle ore 11.50 il FTSEMib perdeva il 3,1% a 31.027 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 30.653 punti e un massimo di 31.476 punti. Alla stessa ora il FTSE Italia All Share era in flessione del 3,09%. Segno meno anche per il FTSE Italia Mid Cap (-2,68%) e per il FTSE Italia Star (-2,4%).

Il bitcoin è scivolato sotto i 52.500 dollari (meno di 48.000 euro), dopo essere sceso sotto sotto i 50mila dollari in mattinata.

Lo spread Btp-Bund si è riportato a 150 punti, con il rendimento del Btp decennale che oscilla tra il 3,6% e il 3,65%.

L’euro ha superato gli 1,095 dollari.

Ancora vendite sui titoli del settore bancario, dopo i forti ribassi subiti la scorsa settimana.

Il Monte dei Paschi di Siena perde il 4,89% a 4,26 euro, dopo una sospensione per eccesso di ribasso in avvio di giornata.

Male anche UniCredit (-4,28%).

Saipem (-4,97% a 1,9595 euro) tra i peggiori di giornata al FTSEMib.

In deciso calo anche NEXI (-6,38%) e STM (-5,67%).