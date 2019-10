FTSEMib positivo nell'ultima seduta della settimana

In altalena i titoli del settore bancario: ottima giornata per il Monte dei Paschi di Siena, mentre sul BancoBPM sono scattate le prese di beneficio. Bio-ON ha perso oltre il 10%.

4 ott 2019 ore 17:46

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali borse europee hanno terminato l’ultima seduta della settimana con discreti rialzi dopo i dati sull’occupazione negli Stati Uniti relativi al mese di settembre. Secondo Ann-Katrin Petersen - Investment Strategist Global Economics & Strategy di Allianz Global Investor - le attese per una politica monetaria e fiscale più espansiva possono sostenere le asset class rischiose. "Tuttavia, ancora non è chiaro se ciò sarà sufficiente a produrre un effetto positivo duraturo sulle borse", ha puntualizzato l'esperta. In altalena i titoli del settore bancario: ottima giornata per il Monte dei Paschi di Siena, mentre sul BancoBPM sono scattate le prese di beneficio.

Il FTSEMib ha registrato un rialzo dello 0,75% a 21.470 punti (minimo di 21.258 punti, massimo di 21.473 punti), ma ha terminato la settimana con una flessione del 2,48%. Anche il FTSE Italia All Share ha guadagnato lo 0,75%. Chiusura positiva anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,86%) e per il FTSE Italia Star (+0,93%). Nella seduta odierna il controvalore degli scambi è sceso a 1,92 miliardi di euro, rispetto ai 2,11 miliardi di giovedì; sono passate di mano 552.420.954 azioni (570.417.561 nella seduta di giovedì). Su 408 titoli trattati, 202 hanno registrato una performance positiva, mentre i ribassi sono stati 171; invariate le restanti 35 azioni.

L’euro è tornato sotto gli 1,1 dollari, mentre il bitcoin si è confermato poco sopra gli 8.000 dollari (poco meno di 7.500 euro).

Lo spread Btp-Bund si è confermato a 142 punti.

In altalena i titoli del settore bancario.

Ottima giornata per il Monte dei Paschi di Siena (+2,73% a 1,505 euro). Secondo quanto scritto su Il Sole24Ore sarebbero in corso delle trattative con la Commissione Europea per alleggerire l’istituto senese di crediti deteriorati per circa 10 miliardi di euro, pari a due terzi del totale. In questo modo, sarebbe più facile per la banca trovare un acquirente entro la fine del 2019. “Il piano potrebbe prevedere lo spin-off a una società separata, che poi verrebbe fusa con Amco, la ex Sga”, ha precisato il quotidiano finanziario.

Segno più per UniCredit (+0,1% a 10,208 euro). Secondo il numero uno dell’istituto, Jean-Pierre Mustier, i tassi negativi hanno un valore positivo netto: sarebbero “utili per l’economia della zona euro e perciò anche per le banche”. Il manager suggerisce di trasferire i costi ai clienti.

In rosso, invece, UBI Banca (-2,61% a 2,497 euro). Gli analisti di UBS hanno alzato da 2,6 euro a 3,1 euro il target price sull’istituto, in seguito al miglioramento delle stime sull’utile per azione per i prossimi esercizi e alla modifica dei parametri di valutazione della banca. Gli esperti hanno anche migliorato il giudizio e ora consigliano l’acquisto dei titoli, in quanto il nuovo prezzo obiettivo implica un potenziale di rivalutazione nell’ordine del 20-25% per le azioni di UBI Banca.

Performance peggiore per il BancoBPM, che ha terminato la giornata con una flessione del 5,57% a 1,832 euro, dopo il rialzo accumulato nelle ultime sedute.

Enel è salita dell’1,73% a 6,754 euro. Gli analisti di Banca Akros hanno aumentato da 6,75 euro a 7,2 euro il target price sul colosso elettrico, in seguito al miglioramento delle stime finanziarie per i prossimi trimestri, in attesa della presentazione del nuovo piano industriale, in programma per il prossimo 26 novembre. Gli esperti hanno confermato l’indicazione di accumulare le azioni in portafoglio.

Al FTSEMib spicca l’ottima performance di STM (+3,2% a 17,885 euro). Gli operatori hanno collegato il rally delle azioni alle indiscrezioni relative alla possibilità che Apple intenda aumentare del 10% la produzione dell’iPhone 11. Nel 2018 il colosso di Cupertino aveva contribuito al 13% del giro d’affari di STM.

Bio-ON è tornata sotto pressione. Il titolo dell’azienda quotata all'AIM Italia e attiva nel settore dei biopolimeri di alta qualità ha terminato la giornata con uno scivolone del 12,8% a 8,55 euro. In merito alla nota diffusa da Quintessential Capital Management, Bio-ON ha precisato che il presidente e amministratore delegato, Marco Astorri, non ha mai affermato che i risultati del primo semestre 2019 sono legati all’attacco del fondo statunitense.