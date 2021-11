Piazza Affari, avvio positivo dopo la FED

La banca centrale statunitense ha confermato i tassi di interesse ma ha deciso di iniziare a ridurre il ritmo di acquisto dei titoli di stato. Brillano bancari e Tenaris

4 nov 2021 ore 09:19

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee hanno iniziato la giornata con progressi frazionali, dopo le indicazioni della FED in materia di politica monetaria: la banca centrale statunitense ha confermato i tassi di interesse ma ha deciso di iniziare a ridurre il ritmo di acquisto dei titoli di stato. La decisione della FED è stata apprezzata da Wall Street. Il Dow Jones ha guadagnato lo 0,29% a 36.158 punti, dopo aver portato il massimo storico a 36.179 punti. L’S&P500 è salito dello 0,65% a 4.661 punti, dopo aver portato il massimo storico a 4.663 punti. Performance migliore per il Nasdaq (+1,04% a 15.812 punti, poco sotto al nuovo massimo storico di 15.822 punti).

Alle 09.10 il FTSEMib era in rialzo dello 0,56% a 27.531 punti, mentre il FTSE Italia All Share guadagnava lo 0,55%. Segno più per il FTSE Italia Mid Cap (+0,45%) e per il FTSE Italia Star (+0,5%).

La borsa di Tokyo ha ripreso le contrattazioni dopo la pausa di ieri con una seduta positiva. L’indice Nikkei ha guadagnato lo 0,93% a 29.794 punti.

Il bitcoin si attesta a 62.000 dollari (circa 53.500 euro).

Lo spread Btp-Bund si è ristretto sotto i 120 punti.

L’euro è sceso a 1,155 dollari.

In generale rialzo i titoli del settore bancario.

Spiccano le performance del BancoBPM (+1,86% a 2,849 euro) e di UniCredit (+1,13% a 11,598 euro).

Ottima partenza per Tenaris (+3,33% a 10,05 euro). La società ha diffuso i risultati finanziari dei primi nove mesi e del terzo trimestre del 2021. I numeri del periodo gennaio-settembre hanno evidenziato un forte miglioramento del fatturato e della redditività. I vertici prevedono un’ulteriore crescita delle vendite nel quarto trimestre del 2021, con una conferma degli attuali livelli della marginalità.

Avvio positivo per Snam (+0,59% a 5,076 euro). La società ha comunicato i risultati finanziari dei primi nove mesi del 2021, periodo chiuso con ricavi e redditività in crescita. In aumento anche l’indebitamento. Inoltre, il management ha confermato il livello di investimenti annunciato a piano, con particolare riferimento al core business. Sulla base dei risultati dei primi nove mesi e delle previsioni per l’intero esercizio 2021 il management di Snam ha proposto la distribuzione di un acconto del dividendo 2022.

In frazionale progresso Generali (+0,42% a 19,155 euro). Il gruppo triestino ha comunicato che al termine dell’OPA su Cattolica Assicurazioni (invariata a 6,46 euro) è arrivato a detenere l’84,475% del capitale della compagnia assicurativa quotata al MidCap. L’offerta, pertanto, è efficace e può essere perfezionata. Generali ha precisato che è stato identificato un percorso efficiente di integrazione tra i due gruppi, grazie alla partnership strategica già in corso.

All’Euronext Growth Milan (ex AIM Italia) riflettori ancora accesi su Medica dopo il + 23,9% messo a segno nel giorno del debutto. Il titolo ha iniziato la giornata con un rialzo del 3,44% a 34,6 euro.