Il FTSEMib vira in rosso

Gli operatori attendono le decisioni di politica monetaria della FED. IntesaSanpaolo vira in territorio negativo. In generale rialzo i titoli del settore petrolifero

4 mag 2022 ore 10:23

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee registrato ribassi frazionali, in attesa delle decisioni di politica monetaria della FED.

Alle 10.20 il FTSEMib perdeva lo 0,38% a 24.151 punti, mentre il FTSE Italia All Share era in calo dello 0,39%. Andamento negativo anche per il FTSE Italia Mid Cap (-0,46%) e per il FTSE Italia Star (-0,73%).

Il bitcoin ha suprato i 38.500 dollari (quasi 37.000 euro).

Lo spread Btp-Bund oscilla intorno ai 190 punti.

L’euro si conferma oltre gli 1,05 dollari.

IntesaSanpaolo vira in territorio negativo (-0,45% a 1,9514 euro). Secondo quanto riportato da Il Sole24Ore l’istituto guidato da Carlo Messina starebbe valutando la possibilità di ridurre lo stock di crediti deteriorati per un ammontare superiore ai 9 miliardi di euro.

In generale rialzo i titoli del settore petrolifero, dopo che il prezzo del greggio a New York (contratto con scadenza a giugno 2022) ha sfiorato i 106 dollari al barile.

ENI guadagna lo 0,86%.

Al MidCap in altalena Safilo Group (-2,86% a 1,53 euro), dopo la diffusione dei risultati finanziari del primo trimestre 2022.