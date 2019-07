Il rally delle banche porta il FTSEMIb oltre i 22mila punti

Spiccano i progressi di UBI Banca e di UniCredit. Trevi Group positiva dopo uno stop per eccesso di rialzo. Oggi Wall Street resterà chiusa in occasione dell’Independence Day

4 lug 2019 ore 12:43

Variazioni frazionali per Piazza Affari e per le principali borse europee: Borsa Italiana consolida il rally di ieri, dopo che la Commissione Europea ha deciso di non proporre al Consiglio l’apertura di una procedura di infrazione contro l'Italia basata sul criterio del debito. Secondo gli analisti di IntesaSanpaolo "il governo ha guadagnato tre mesi di tempo, ma lo scontro con la Commissione potrebbe ripresentarsi in occasione della prossima sessione di bilancio". Oggi Wall Street resterà chiusa in occasione della festività dell’Independence Day.

Alle 12.40 il FTSEMib guadagnava lo 0,54% a 22.023 punti, mentre il FTSE Italia All Share era in progresso dello 0,61%. Intonazione positiva anche per il FTSE Italia Mid Cap (+1,18%) e per il FTSE Italia Star (+0,84%).

L’euro rimane sotto gli 1,13 dollari, mentre il bitcoin ha superato i 11.500 dollari (quasi 10.500 euro).

Lo spread tra Btp e bund è tornato poco sopra i 200 punti.

Prosegue il rally dei bancari.

Spicca il balzo di UBI Banca (+4,97% a 2,596 euro), che registra una delle migliori performance di giornata al FTSEMib. Secondo quanto riportato da MF sarebbero già sette gli operatori (italiani e stranieri) che avrebbero manifestato l'interesse a diventare il prossimo partner assicurativo dell'istituto. Il quotidiano finanziario ha precisato che l'istituto guidato da Victor Massiah "avrebbe anche un piano B sulle polizze e la scelta definitiva sarà presa il prossimo autunno". Tra le opzioni, infatti, non ci sarebbe solo la ricerca di un partner ma anche la crescita della compagnia assicurativa interna.

In forte rialzo anche UniCredit (+4,08% a 11,592 euro). L'istituto ha concluso un accordo con B2 Kapital (gruppo B2Holding) per la cessione pro-soluto di un portafoglio di crediti garantiti/chirografari in sofferenza derivanti da contratti di credito concessi dalle sussidiarie UniCredit a.d. Banja Luka e UniCredit Bank d.d. Mostar a clienti appartenenti ai segmenti PMI e imprese. Il portafoglio è costituito interamente da prestiti regolati dal diritto bosniaco per un ammontare di circa 24,5 milioni di euro.

Performance migliore per il Monte dei Paschi di Siena (+9,91% a 1,309 euro). Secondo quanto riportato dall’agenzia Reuters l’istituto senese starebbe collocando un bond preferred per triennale per un ammontare di 300 milioni di euro; il titolo avrebbe ricevuto richieste per oltre 500 milioni di euro.

BPER Banca sale dell'1,88% a 3,85 euro. Nel corso dell’assemblea straordinaria degli azionisti chiamata ad approvare un aumento di capitale riservato a Fondazione Banco di Sardegna l’amministratore delegato dell’istituto, Alessandro Vandelli, ha anticipato che l’andamento operativo della banca nel primo semestre è stato positivo. Il consiglio di amministrazione di BPER Banca che dovrà approvare i dati dei primi sei mesi del 2019 si riunirà il 7 agosto.

Trevi Group guadagna l'1,41% a 0,2515 euro, dopo uno stop per eccesso di rialzo in avvio di giornata. Il Corriere della Sera ha aggiornato sul piano di salvataggio della società. Secondo il quotidiano il gruppo rischia di finire in amministrazione straordinaria perché l’azionista di controllo, la famiglia Trevisani che possiede il 33% del capitale, "vorrebbe che le venisse riconosciuto questo valore per sottoscrivere pro-quota l’aumento da 130 milioni evitando così di uscire dal capitale". Tuttavia, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, le banche e gli azionisti istituzionali (Cassa Depositi e il fondo di private equity Polaris) si oppongono perché "la ritengono una richiesta strumentale e invocano da tempo una discontinuità manageriale".