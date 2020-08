Il FTSEMib resiste in positivo con il rally di Intesa

Il titolo dell'istituto accelera al rialzo dopo la diffusione della semestrale. Fiat Chrysler Automobiles registra una delle migliori performance di giornata

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee registrano variazioni frazionali, dopo i forti rialzi messi a segno ieri. Thomas Hempell - Head of Macro & Market Research di Generali Investments - ha evidenziato che il rally guidato dalle recenti misure politiche si è indebolito, ma ritiene che la propensione al rischio resisterà durante l'estate. "Il posizionamento degli investitori, il rimbalzo economico, la debolezza del dollaro e il sostegno delle politiche economiche continuano, per ora, a dominare", ha sottolineato l'esperto.

Alle 14.10 il FTSEMib guadagnava lo 0,54% a 19.485 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 19.377 punti e un massimo di 19.571 punti. Alla stessa ora il FTSE Italia All Share era in progresso dello 0,49%. Andamento opposto per il FTSE Italia Mid Cap (+0,48%) e per il FTSE Italia Star (-0,27%).

L’euro oscilla tra gli 1,175 e gli 1,18 dollari, mentre il bitcoin si conferma oltre gli 11.000 dollari (circa 9.500 euro).

Lo spread Btp-Bund ha superato i 155 punti.

In generale rialzo i titoli del settore bancario.

Rally di IntesaSanpaolo (+4,25% a 1,7808 euro), dopo la diffusione dei risultati del primo semestre 2020, periodo chiuso con un utile netto di 2,57 miliardi di euro, in aumento del 13,2% rispetto ai 2,27 miliardi contabilizzati nei primi sei mesi dello scorso esercizio. Il management ha segnalato che il risultato finale corrisponde all’86% dei 3 miliardi di euro di utile netto minimo previsto per l’intero esercizio 2020. A fine giugno 2020 il Common Equity Tier 1 proforma di IntesaSanpaolo era salito al 14,9%. Alla stessa data i crediti deteriorati (in sofferenza, inadempienze probabili e scaduti/sconfinanti) erano scesi a 14,01 miliardi di euro. I vertici di IntesaSanpaolo stimano che l’utile netto (senza considerare l’acquisizione di UBI Banca) possa risultare non inferiore a circa 3 miliardi di euro nel 2020 e non inferiore a circa 3,5 miliardi nel 2021. IntesaSanpaolo ha confermato la politica dei dividendi indicata nel Piano di Impresa 2018-2021. In aggiunta alla prevista distribuzione di dividendi cash da utile netto del 2020, l’istituto intende ottenere l’approvazione della BCE per una distribuzione cash da riserve nel 2021 alla luce dell’utile netto 2019 allocato a riserve nel 2020. Intanto, IntesaSanpaolo ha precisato che, al termine dell’OPAS lanciata su UBI Banca è arrivato a detenere il 91,0139% del capitale dell’istituto. Di conseguenza, la banca guidata da Carlo Messina avrà l’obbligo di acquisto delle residue azioni di UBI Banca; al termine di questa procedura ci sarà il delisting del titolo.

Ottima performance anche per UBI Banca (+3,1% a 3,6722 euro). Nel corso della conference call in cui ha annunciato le proprie dimissioni, l’ex numero uno dell’istituto, Victor Massiah, ha evidenziato la capacità dell'istituto di generare utile, in un contesto molto difficile.

illimityBank registra un balzo dell'8,18%. L’istituto ha comunicato i risultati del secondo trimestre del 2020, periodo chiuso con un utile netto di 10,3 milioni di euro, rispetto al rosso di 5,4 milioni contabilizzato negli stessi mesi dello scorso anno. In forte aumento anche il margine di intermediazione che è salito da 11,6 milioni a 26,6 milioni di euro, in seguito al forte aumento del margine di interesse (da 9,2 milioni a 24,3 milioni di euro). Nel primo semestre l’utile netto è stato pari a 15 milioni di euro, rispetto al rosso di 11,4 milioni contabilizzato nei primi sei mesi del 2019. I vertici di IllimityBank prevedono di chiudere il 2020 con un utile netto nell’intorno dei 30 milioni di euro, corrispondente ad un ROE di oltre il 5%.

Fiat Chrysler Automobiles registra una delle migliori performance di giornata al FTSEMib (+3,43% a 9,345 euro). Il Ministero dei Trasporti ha comunicato che nel mese di luglio 2020 in Italia sono state immatricolate poco più di 136mila vetture, in calo dell'11% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Fiat Chrysler Automobiles ha registrato un andamento leggermente migliore rispetto a quello del mercato. Secondo quanto riportato dall'agenzia Reuters a luglio le immatricolazioni del gruppo sono scese del 9% rispetto allo stesso mese del 2019. Di conseguenza, la quota di mercato di Fiat Chrysler Automobiles in Italia si è attestata al 22,8%.

Spicca anche il forte progresso di Telecom Italia TIM (+4,61%). Oggi si riunirà il consiglio di amministrazione della compagnia telefonica per l’esame dei risultati del primo semestre 2020.

ePrice resta sotto i riflettori. Le azioni sono in rialzo dello 0,31% a 0,1314 euro, mentre i diritti relativi all’aumento di capitale sono sospesi pe eccesso di scostamento, dopo aver segnato un calo teorico del 22,2%.