Il FTSEMib resta sopra la parità grazie al rally di FCA

Il gruppo automobilistico ha ufficializzato il progetto di integrazione con il gruppo francese PSA. In rosso Tenaris dopo la diffusione della trimestrale

31 ott 2019 ore 15:35

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali borse europee registrano variazioni frazionali a metà pomeriggio. La FED non ha sorpreso gli operatori e ha tagliato i tassi di interesse di un quarto di punto per la terza volta consecutiva.

Alle 15.30 il FTSEMib era in rialzo dello 0,11% a 22.671 punti, mentre il FTSE Italia All Share guadagnava lo 0,12%. Andamento opposto per il FTSE Italia Mid Cap (+0,33%) e per il FTSE Italia Star (-0,14%).

L’euro è sceso sotto gli 1,115 dollari, mentre il bitcoin rimane oltre i 9.000 dollari (poco più di 8.000 euro).

Lo spread Btp-Bund è tornato sotto i 135 punti.

Prosegue il rally di Fiat Chrysler Automobiles dopo il balzo messo a segno ieri; il titolo del gruppo automobilistico guadagna l'8,31% a 13,94 euro. Fiat Chrysler Automobiles ha ufficializzato il progetto di integrazione con il gruppo francese PSA. Nel dettaglio, la fusione tra i due gruppi sarebbe paritetica: il nuovo gruppo sarebbe detenuto al 50% dagli attuali azionisti di Groupe PSA e al 50% dagli attuali azionisti di FCA. L’aggregazione proposta creerebbe il 4° costruttore automobilistico al mondo in termini di unità vendute (8,7 milioni di veicoli). Sulla base dell’aggregazione dei risultati più recenti (quelli del 2018, con l’esclusione dei conti Magneti Marelli e Faurecia) FCA-Psa vanterebbe su ricavi congiunti di quasi 170 miliardi di euro e un utile operativo corrente di oltre 11 miliardi di euro. Prima del perfezionamento dell’operazione, FCA distribuirebbe ai propri azionisti un dividendo speciale di 5,5 miliardi di euro, nonché la propria partecipazione in Comau. Intanto, Fiat Chrysler Automobiles ha comunicato i risultati del terzo trimestre del 2019, periodo chiuso con ricavi pari a 27,33 miliardi di euro (in flessione dell'1%) e un utile netto adjusted pari a 1,26 miliardi di euro, in calo del 6% rispetto agli 1,34 miliardi contabilizzati negli stessi mesi dello scorso anno. L'amministratore delegato di FCA, Mike Manley, ha ribadito i target finanziari per l'intero 2019, che erano stati comunicato in occasione della presentazione dei dati bilancio del 2018 e confermati in occasione della diffusione della semestrale. Nel corso della conference call a commento dei risultati trimestrali, FCA ha fornito le stime finanziarie per il 2020. Nel dettaglio, per il prossimo esercizio il management del gruppo automobilistico prevede un reddito operativo adjusted superiore ai 7 miliardi di euro, mentre l'utile per azione diluito adjusted dovrebbe collocarsi oltre i 2,8 euro per azione.

La holding EXOR (+5,04% a 68,3 euro) si allinea al trend di Fiat Chrysler Automobiles.

Tenaris registra una flessione del 4,02% a 8,986 euro. La società ha comunicato i risultati dei primi nove mesi del 2019, periodo chiuso con ricavi per 5,55 miliardi di dollari, lo stesso risultato ottenuto nel medesimo periodo dello scorso anno. In leggera flessione il risultato operativo, che si è ridotto da 693,13 milioni a 680,62 milioni di euro (-2%). L’utile netto è sceso del 9%, passando da 650,24 milioni a 590,91 milioni di dollari. I vertici di Tenaris prevedono che nel quarto trimestre del 2019 le vendite saranno influenzate da un calo dei prezzi di vendita e dal rallentamento dell'attività negli Stati Uniti e Argentina. Tuttavia, il management prevede di confermare la marginalità registrata nel terzo trimestre del 2019, agenda sulla leva dei costi. Per il 2020 Tenaris prevede una ripresa delle vendite oltre a un miglioramento della marginalità e della generazione di cassa, agenda sulla riduzione dei costi e sulla gestione del capitale circolante. Dopo la diffusione dei risultati trimestrali gli analisti di Banca Akros hanno limato da 13,5 euro a 13 euro il target price su Tenaris, in seguito alla riduzione delle stime finanziarie per i prossimi trimestri. Tuttavia, gli esperti hanno confermato l’indicazione di accumulare le azioni in portafoglio, in quanto il nuovo prezzo obiettivo implica un potenziale rialzo di Tenaris nell’ordine del 40%.

Al segmento STAR spicca il balzo di Tesmec (+6% a 0,424 euro), in scia alla diffusione dei risultati trimestrali. La società ha terminato i primi nove mesi dell’anno con un utile netto di 724mila euro, rispetto al rosso di 757mila euro contabilizzati nello stesso periodo del 2018. I vertici di Tesmec prevedono una crescita del fatturato significativa nell’ultimo trimestre rispetto all’esercizio precedente.