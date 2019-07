Il FTSEMib accelera al rialzo. Rimbalza FCA

Fiat Chrysler Automobiles sospesa ai rialzo, dopo la diffusione dei risultati semestrali. Performance brillanti per Poste Italiane e Leonardo. Male Ferragamo

31 lug 2019 ore 13:07

Giornata tranquilla per Piazza Affari e per le principali borse europee dopo i forti ribassi subiti ieri e in attesa delle indicazioni della FED in materia di politica monetaria. Anche oggi in agenda numerose semestrali tra le aziende del FTSEMib.

Alle 13.05 il FTSEMib era in rialzo dello 0,44% a 21.373 punti, mentre il FTSE Italia All Share guadagnava lo 0,45%. Performance migliori per il FTSE Italia Mid Cap (+0,58%) e per il FTSE Italia Star (+1,06%).

L’euro oscilla intorno agli 1,115 dollari, mentre il bitcoin si conferma oltre i 9.500 dollari (poco più di 8.500 euro).

Lo spread tra Btp e Bund si mantiene oltre i 200 punti.

CONSULTA le quotazioni dei titoli del SOLMib40

Fiat Chrysler Automobiles sospesa per eccesso di rialzo (+4,6% il progresso teorico), dopo la diffusione dei risultati semestrali.

Bancari sotto i riflettori, dopo le vendite di ieri.

IntesaSanpaolo in leggero progresso (+0,13% a 1,9686 euro), in attesa della diffusione dei risultati semestrali.

Performance migliore per UBI Banca (+0,39% a 2,343 euro). L'agenzia Moody's ha confermato i rating e le valutazioni sulla struttura patrimoniale di UBI Banca. Contestualmente gli esperti hanno migliorato a “Stabile” da “Negativo” l’Outlook sul rating del debito senior unsecured della banca.

Poste Italiane è in progresso del 2,03% 9,528 euro. La società ha comunicato i risultati del primo semestre del 2019, chiuso con ricavi pari a 5,52 miliardi, in salita dell’1,7%, mentre l’utile normalizzato è stato pari a 570 milioni di euro, in miglioramento del 18% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. Il secondo trimestre si è chiuso con ricavi pari a 2,68 miliardi e un utile netto di 324 milioni. Il consensus degli analisti indicava ricavi per 2,61 miliardi di euro e un utile netto di 283 milioni. I vertici di Poste hanno comunicato l’intenzione di mettere in pagamento un acconto sul dividendo 2020 (relativo ai conti dell’esercizio 2019) in data 20 novembre 2019, con “data stacco” coincidente con il 18 novembre 2019. L'entità della cedola non è stata comunicata.

Salvatore Ferragamo è in flessione del 7,6% a 19,015 euro, dopo uno stop per eccesso di ribasso. La società del lusso ha comunicato i risultati del primo semestre del 2019, periodo chiuso con ricavi per 704,87 milioni di euro, in aumento del 4,6% rispetto ai 673,69 milioni ottenuti nella prima metà dello scorso anno; a parità di tassi di cambio il fatturato sarebbe cresciuto del 4,4%. Salvatore Ferragamo ha terminato il primo semestre del 2019 con un utile netto di 58,07 milioni di euro, in crescita dell’1,1% rispetto ai 57,46 milioni contabilizzati nella prima metà dello scorso anno. Nel corso della conference call a commento di risultati semestrali il direttore finanziario della società, Alessandro Corsi, ha dichiarato che ritiene raggiungibili gli obiettivi di consensus su fatturato e margine operativo lordo, fissati rispettivamente a 1,39 miliardi e a 220 milioni di euro.

Leonardo sale dell'1,58% a 11,245 euro. La società aerospaziale ha terminato la prima metà dell’anno con ricavi per 5,96 miliardi di euro, in aumento del 75 rispetto a 5,59 miliardi ottenuti nello stesso periodo del 2018, principalmente grazie all’Elettronica per la Difesa e Sicurezza. Il risultato operativo è balzato da 240 milioni a 462 milioni di euro (+92,5%), mentre l’utile netto è passato da 106 milioni di euro a 349 milioni di euro. Sulla base di questi risultati i vertici di Leonardo hanno confermato i target finanziari per l’intero 2019.

Ottima giornata per Salini Impregilo (+7,65% a 1,774 euro). La società ha comunicato i risultati economici e finanziari del primo semestre del 2019, periodo chiuso con ricavi adjusted per 2,71 miliardi di euro, in aumento del 3,7% rispetto ai 2,61 miliardi ottenuti nei primi sei mesi dello scorso anno. Salini Impregilo ha terminato lo scorso semestre con un utile netto di 63,3 milioni di euro, risultato che si confronta con i 59,1 milioni contabilizzati nel primo semestre 2018. A fine giugno il portafoglio ordini ammontava a circa 35,7 miliardi di euro.

Bio-ON ancora in difficoltà, dopo gli scossoni registrati nelle scorse sedute. Il titolo registra uno scivolone del 16,3% a 22,85 euro, dopo alcune sospensioni per eccesso di ribasso.