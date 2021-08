Prevista un'altra partenza cauta per le borse europee

Si attende un altro avvio poco marcato per i principali indici delle borse del Vecchio Continente. Nel frattempo Standard & Poor's 500 e Nasdaq aggiornano nuovi record

31 ago 2021 ore 08:09

Si attende un altro avvio poco marcato per i principali indici delle borse del Vecchio Continente. Nel frattempo Standard & Poor's 500 e Nasdaq aggiornano nuovi record storici. Dall'agenda di giornata da segnalare il collocamento di due Btp (agosto 2026 e dicembre 2031) per un ammontare compreso tra i 4,75 miliardi e i 5,75 miliardi di euro e la diffusione del dato sul Pil italiano del secondo trimestre dell'anno.

Chiusura in positivo per quasi tutti i principali indici delle borse Usa nella seduta del 20 agosto 2021. Alla fine delle contrattazioni il Dow Jones perdeva lo 0,16% a 35.400 punti mentre lo Standard & Poor's 500 registrava un progresso dello 0,43% a 4.529 punti. Più ampio il progresso del Nasdaq, in salita dello 0,9% a 15.266 punti. Il paniere dei primi 500 titoli per capitalizzazione e quello delle aziende tech hanno così ritoccato al rialzo i propri recenti massimi storici.

A Piazza Affari occhi ancora sulle banche dopo i ribassi, comunque contenuti, della seduta precedente. Tiene sempre banco l'interesse di Mediocredito Centrale per gli asset di Banca MPS che UniCredit potrebbe decidere di rilevare in una ipotetica operazione di acquisto dell'istituto senese. In particolare la stampa parla di alcuni sportelli del sud Italia.

Tra le utility da monitorare Terna. Secondo quanto scrive il Sole24Ore stamattina il gruppo avrebbe avviato la consultazione pubblica per avviare il progetto Adriatic Link. Si tratta della costruzione di un nuovo elettrodotto tra Abruzzo e Marche che dovrebbe contare su investimenti nell'ordine del miliardo di euro.

Tra i titoli a minor capitalizzazione focus su Italian Exhibition Group. La società attiva nelle manifestazioni fieristiche ha chiuso i primi sei mesi del 2021 con ricavi in calo e una perdita per 26,2 milioni a causa del prolungamento del blocco dell'attività imposto a contenimento della pandemia.