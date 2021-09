Rialzo azzerato per il FTSEMib

Focus sui titoli del settore bancario, dopo i rialzi messi a segno il giorno precedente: intonazione positiva per Mediobanca. Bene ENI, mentre Enel perde oltre l'1%

30 set 2021 ore 12:57

Variazioni frazionali per i maggiori indici di Borsa Italiana e per le principali piazze finanziarie europee.

Alle 12.55 il FTSEMib era in progresso dello 0,03% a 25.744 punti, poco sopra il minimo intraday di 25.683 punti. Alla stessa ora il FTSE Italia All Share guadagnava lo 0,07%. Performance migliori per il FTSE Italia Mid Cap (+0,41%) e per il FTSE Italia Star (+0,49%).

Il bitcoin si è portato a 43.000 dollari (circa 37.000 euro).

Lo spread Btp-Bund resta sotto i 105 punti.

L’euro è sceso sotto gli 1,16 dollari. “La forza della valuta americana deriva dal suo status di bene rifugio, data l'incertezza generata dall'impasse politica di Washington che finora ha impedito la necessaria approvazione del Congresso per aumentare il tetto del debito del paese”, ha segnalato Ricardo Evangelista, analista senior di ActivTrades.

Focus sui titoli del settore bancario, dopo i rialzi messi a segno il giorno precedente.

Intonazione positiva per Mediobanca (+0,53% a 10,39 euro). Secondo quanto scritto su Il Sole24Ore BNP Paribas avrebbe prestato alla banca il 4,3% del capitale di Generali (+0,38%), consentendo all’istituto di Piazzetta Cuccia di salire al 17,2% del colosso assicurativo.

Riflettori sempre accesi sui titoli del settore petrolifero, dopo che il prezzo del greggio a New York (contratto con scadenza a ottobre 2021) è tornato oltre i 75 dollari al barile.

ENI guadagna l’1,28% a 11,534 euro.

Enel cede l'1,19% a 6,712 euro. Gli analisti di Berenberg hanno alzato da 7,3 euro a 7,7 euro il target price sul colosso elettrico. Gli esperti hanno confermato l’indicazione di mantenere le azioni in portafoglio.

Tra le società a minore capitalizzazione spicca l’ottima performance di Zucchi (+14,5% a 2,6 euro), dopo la diffusione dei risultati finanziari del primo semestre 2021.

All’AIM Italia, focus su Vetrya. Il titolo registra uno scivolone del 13,7% a 0,82 euro. La società ha diffuso i dati finanziari del primo semestre del 2021, periodo chiuso con una perdita netta di 13 milioni di euro. Il management ha deciso di far ricorso alla procedura concorsuale che consenta una continuità aziendale nell’ottica di risanamento d’impresa, conservazione dei complessi aziendali e salvaguardia della forza lavoro.