Borsa Italiana, il FTSEMib sulla parità

Timido segno positivo per il FTSEMib, che torna oltre i 22mila punti dopo in avvio in rosso. In Italia occhi puntati sul mondo politico: sarà raggiunta un’intesa sull'aggiornamento al DEF?

30 set 2019 ore 15:10

Timido segno positivo per il FTSEMib, che torna oltre i 22mila punti. In territorio lievemente positivo anche le altre borse del Vecchio Continente. A Milano ok le banche e giù gli industriali.

In Italia occhi puntati sul mondo politico: dopo un vertice notturno non si sarebbe raggiunta un’intesa, tra le forze governative, sulla nota di aggiornamento al DEF, il documento di economia e finanza che si sarebbe dovuto presentare venerdì ma che invece appare ancora ben lontano dall’essere finalizzato. Le diplomazie lavoreranno per tutta la giornata in vista del consiglio dei ministri in programma per le 18.30.

Nelle scorse ore gli analisti di Jp Morgan hanno deciso di migliorare a "overweight" (sovrappesare) il loro rating sui titoli europei a scapito delle azioni statunitensi (declassate a "neutrale"). La banca d'affari americana inverte così la sua preferenza di lunga data. Alla base della decisione i nuovi stimoli monetari della BCE.

Così alle ore 15.00 il FTSEMib sale dello 0,08% a 22.035 punti mentre l'All Share avanza dello 0,12%. In territorio positivo anche il Mid Cap (+0,47%) e lo Star (+0,12%).

CONSULTA le quotazioni dei titoli del SOLMib40

Occhi sui bancari, un comparto complessivamente in rialzo. Unicredit sale dello 0,43%. Secondo quanto riportava sabato scorso il Sole24Ore sarebbero in corso delle trattative tra la società guidata da Jean Pierre Mustier e doValue (la ex doBank, +0,78%) per la cessione da parte della prima di un maxi-portafoglio di mutui ipotecari da 5 miliardi di euro alla seconda, che agirebbe in qualità di servicer.

In un altro articolo - sempre del Sole24Ore di sabato - si parlava di un altro bancario: Monte dei Paschi di Siena (+1,2%). Secondo quanto riportato dal quotidiano economico dovrebbero arrivare a inizio ottobre le offerte vincolanti per un portafoglio di immobili, del valore di 300 milioni di euro, messo in vendita dalla banca senese.

Nel comparto spicca il +1,71% di BancoBPM.

Bene Poste Italiane (+2,1%).

In calo Fiat Chrysler Automobiles (-0,51%). Venerdì in serata la Securities and Exchange Commission (la SEC, l'equivalente statunitense della nostra Consob), ha comunicato di aver raggiunto un accordo con FCA US e Fiat Chrysler Automobiles in merito alla questione relativa alla rendicontazione dei dati relativi alle vendite. L’accordo prevede un pagamento di 40 milioni di dollari, che - secondo FCA - "non avrà effetti significativi sui risultati della società".

Tra gli industriali alcuni delle flessioni più marcate: STM (-0,73%), Pirelli (-1,3%) e Amplifon (-2,03%). Nel settore viaggia in controtendenza Prysmian (+1,05%).

Come ogni lunedì occhi sulle squadre calcistiche quotate. Nel fine settimana tutte e tre, Juventus (+1,3%), Roma (+0,6%) e Lazio (+1,46%), sono risultate vincitrici nelle rispettive partite di campionato mantenendo la propria porta inviolata.

Tra i titoli dell'AIM Italia spicca il balzo di Iervolino Entertainment (+8,65%), anche sospesa per eccesso di rialzo. La società attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi ha annunciato la sottoscrizione di un accordo quadro con Paradox Studios, società di produzione di film indipendenti specializzata in co-produzioni internazionali. Tale accordo prevede per Iervolino Entertainment ricavi per almeno 12 milioni di euro relativi alle produzioni di cinque opere filmiche.

Esordio pirotecnico, all'AIM Italia, per Websolute (sospesa per eccesso di rialzo, con un +42,07% di rialzo teorico).