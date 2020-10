Avvio negativo per il FTSEMib

Sempre sotto i riflettori i titoli del settore bancario. Prosegue il trend negativo di BPER Banca, dopo che nelle ultime quattro sedute ha lasciato sul terreno il 15%.

di Redazione Soldionline

30 ott 2020 ore 09:18

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee hanno iniziato l’ultima seduta della settimana in territorio negativo, confermando il trend delle ultime quattro giornate. In serata l’agenzia DBRS si pronuncerà sul rating dell’Italia, attualmente fissato a “BBB high” con outlook “stabile”; gli operatori non si attendono modifiche.

Alle 09.10 il FTSEMib era in ribasso dello 0,84% a 17.721 punti, mentre il FTSE Italia All Share lasciava sul terreno lo 0,81%. Sotto la parità anche il FTSE Italia Mid Cap (-0,71%) e il FTSE Italia Star (-0,43%).

Giornata positiva per i principali indici azionari statunitensi, dopo la pesante correzione subita il giorno precedente. Il Dow Jones ha terminato la seduta con un progresso dello 0,52% a 26.659 punti, mentre l’S&P500 ha guadagnato l'1,19% a 3.310 punti. Performance migliore per il Nasdaq (+1,64% a 11.186 punti).

La borsa di Tokyo ha terminato la settimana con una seduta decisamente negativa. L’indice Nikkei ha subito una flessione dell’1,52% a 22.977 punti.

L’euro resta sotto gli 1,17 dollari, mentre il bitcoin si attesta poco sopra i 13.000 dollari (poco meno di 11.500 euro). Lo spread Btp-Bund è sceso a 140 punti.

Sempre sotto i riflettori i titoli del settore bancario.

Prosegue il trend negativo di BPER Banca (-0,93% a 1,014 euro), dopo che nelle ultime quattro sedute ha lasciato sul terreno il 15%.

In rosso anche il BancoBPM (-0,53% a 1,505 euro). Dalle comunicazioni diffuse dalla Consob il 29 ottobre 2020 si apprende che dal 21 ottobre UBS Group è accreditata di una partecipazione aggregata (tramite 9 società controllate) del 6,381% del capitale dell'istituto. Il gruppo svizzero ha precisato che non intende acquisire il controllo del BancoBPM o avere influenza sulle decisioni del management.

Partenza negativa per IntesaSanpaolo (-1,03% a 1,3848 euro) e UniCredit (-0,8% a 6,212 euro). L’agenzia S&P Global ha confermato i rating sulla solidità finanziaria dei due istituti, fissati rispettivamente a “BBB” (lungo termine) e a “A-2” (breve termine); le prospettive sul rating restano “negative” per entrambe le banche, nonostante il miglioramento dell’outlook della Repubblica Italiana.

FinecoBank cede lo 0,39% a 11,615 euro. L’agenzia S&P Global ha confermato i rating sulla solidità finanziaria della compagnia, fissati rispettivamente a “BBB” (lungo termine) e a “A-2” (breve termine). Al contrario, gli esperti hanno migliorato le prospettive sul rating di FinecoBank per i prossimi trimestri, portandole da “Negative” a “Stabili”, in seguito al miglioramento dell’outlook della Repubblica Italiana.

Avvio negativo per Italgas (-0,91% a 4,786 euro). La società ha comunicato i risultati dei primi nove mesi del 2020 e ha approvato il nuovo piano industriale per il periodo 2020/2026. Nell’occasione il management ha rivisto la politica dei dividendi per il quadriennio 2020/2023.

Focus su Cattolica Assicurazioni (-1,06% a 4,116 euro). Dalle comunicazioni diffuse dalla Consob il 29 ottobre 2020 si apprende che il 23 ottobre Generali è diventato uno dei maggiori azionisti della compagnia assicurativa con una quota del 23,672% del capitale. La Consob ha precisato che la comunicazione è stata effettuata dal gruppo triestino a seguito della sottoscrizione dell'aumento di capitale riservato di Cattolica Assicurazioni, con esclusione del diritto di opzione.