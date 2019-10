Il FTSEMib resta fermo al palo. Brilla FCA, tonfo di Pirelli

La società automobilistica ha confermato che sono in corso discussioni con PSA intese a creare un gruppo tra i leader mondiali della mobilità. Attesa per la FED

30 ott 2019 ore 12:30

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali borse europee registrano variazioni frazionali, in attesa delle decisioni della FED in materia di politica monetaria: gli analisti prevedono un nuovo taglio dei tassi di interesse. In mattinata il Tesoro ha collocato due Btp con scadenza a 5 e 10 anni: il rendimento del decennale è tornato oltre l’1%.

Alle 12.30 il FTSEMib era in calo dello 0,03% a 22.674 punti, mentre il FTSE Italia All Share perdeva lo 0,09%. In rosso anche il FTSE Italia Mid Cap (-0,49%) e il FTSE Italia Star (-0,37%).

L’euro è risalito oltre gli 1,11 dollari, mentre il bitcoin è sceso sotto i 9.500 dollari (poco meno di 8.500 euro).

Lo spread Btp-Bund si attesta oltre i 135 punti.

Fiat Chrysler Automobiles registra un balzo del 9,28% a 12,84 euro. Secondo quanto riportato dai principali quotidiani il gruppo automobilistico e la francese Psa (proprietaria dei marchi Peugeot, Citroën, DS, Opel e Vauxhall Motors) starebbero “discutendo una potenziale fusione”. FCA ha confermato che sono in corso discussioni con PSA intese a creare un gruppo tra i leader mondiali della mobilità; anche il gruppo francese ha ufficializzato le trattative. Nel caso in cui l’operazione andasse in porto nascerebbe il quarto big del settore automobilistico dietro all’alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, con 9 milioni di veicoli prodotti ogni anno e una capitalizzazione di quasi 50 miliardi di dollari. In giornata è in programma un CdA del colosso francese, che potrebbe esaminare questa fusione. Gli analisti di Banca Akros assegnano una probabilità del 50% che le trattative tra FCA e PSA possa concludersi con un accordo. In caso di esito positivo gli esperti ritengono che il titolo Fiat Chrysler Automobiles abbia spazio per crescere fino a 20 euro. Di conseguenza, gli analisti hanno alzato da 14,7 euro a 17,5 euro il target price e hanno migliorato a “Buy” (acquistare) il giudizio.

Il rally di FCA mette le ali anche alla holding EXOR (+4,86% a 65,18 euro).

Pirelli registra uno scivolone del 7,13% a 5,394 euro, dopo uno stop per eccesso di ribasso in avvio di giornata. La società ha diffuso i risultati dei primi nove mesi del 2019 chiusi con ricavi per 4,04 miliardi di euro, in aumento del 2,8% rispetto ai 3,93 miliardi ottenuti nei primi tre trimestri dello scorso anno. In contrazione, invece, il risultato operativo adjusted, che nei primi nove mesi dell’anno si è ridotto da 700,1 milioni a 685 milioni di euro (-2,1%); di conseguenza la marginalità è scesa dal 17,8% al 17%. Pirelli ha terminato il periodo gennaio-settembre con un utile netto di 385,7 milioni di euro, rispetto ai 378,1 milioni contabilizzati negli stessi mesi dello scorso anno (+2%). Il consensus degli analisti pubblicato sul sito Internet di Pirelli relativo ai primi nove mesi del 2019 indicava un giro d’affari in aumento a 3,99 miliardi di euro e un risultato operativo adjusted in calo a 685 milioni di euro. I vertici di Pirelli hanno rivisto alcune stime per il 2019. Il management prevede di chiudere l’esercizio con ricavi pari ad almeno 5,3 miliardi di euro, in aumento del 2,5% rispetto al 2018 (tra l’1,5% e il 2,5% la precedente indicazione), sostenuti dal rafforzamento sull’High Value (confermato il 67% il peso sui ricavi). Al contrario, Il margine Ebit Adjusted è atteso tra il 17% e il 17,5% (tra il 18% e il 19% la precedente indicazione). Confermati gli investimenti pari a circa 380 milioni di euro. Non si sono fatte attendere le indicazioni degli analisti. Equita sim ha tagliato a 6,6 euro il prezzo obiettivo sul titolo, in seguito alla decisione del management di rinviare l’esame del nuovo piano industriale. Indicazione simile da Deutsche Bank, che ha sforbiciato da 6,5 euro a 6 euro il target price, in seguito alla decisione del management di ridurre la stima sulla marginalità per l’esercizio in corso. Gli analisti delle due banche d’affari hanno anche peggiorato il giudizio, ora fissato a “Hold” (mantenere). Indicazione simile da Mediobanca, che ha ridotto da 6 euro 5,7 euro il target price su Pirelli, in seguito alla revisione delle stime sulla redditività per il biennio 2019/2020; gli esperti hanno confermato il rating “Neutrale”.