Il FTSEMib sale ancora e supera i 27mila punti

È proseguito il trend positivo dei titoli del settore bancario, dopo il forte rialzo messo a segno nella seduta precedente. In rosso, invece, Poste Italiane

30 mar 2023 ore 17:39

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee hanno terminato la giornata con progressi superiori al punto percentuale. Pierre Veyret – analista tecnico di ActivTrades - ha evidenziato che il sentiment dei mercati azionari è relativamente positivo e la fiducia degli investitori rimane elevata nonostante le recenti turbolenze causate dal settore finanziario, con la propensione al rischio che viene sostenuta dalla prospettiva di stop al rialzo dei tassi da parte delle banche centrali, fornendo una buona scusa per spingere gli indici azionari al rialzo poco prima della fine del trimestre. "Tuttavia, l'attuale rally si basa più sulle aspettative piuttosto che sui fatti, il che significa che i benchmark potrebbero essere minacciati da un brusco calo se le banche centrali (in particolare la Fed) dovessero deludere gli investitori", ha avvertito l'esperto.

Il FTSEMib ha messo a segno un rialzo dell'1,05% a 27.021 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 26.857 punti e un massimo a 27.108 punti. Il FTSE Italia All Share ha guadagnato l'1,09%. Segno più anche per il FTSE Italia Mid Cap (+1,5%) e per il FTSE Italia Star (+1,39%).

Il bitcoin è sceso a 28.500 dollari (circa 26.000 euro).

Lo spread Btp-Bund ha oscillato tra i 180 e i 185 punti, con il rendimento del Btp decennale che si è portato oltre il 4,2%.

L’euro si è portato a 1,09 dollari.

Poste Italiane ha subito una flessione dell'1,09% a 9,41 euro. La società ha comunicato i risultati economici e finanziari del 2022, esercizio chiuso con ricavi in aumento e redditività mista. Inoltre, il management di Poste Italiane ha fornito la guidance sul 2023 e ha aggiornato la politica dei dividendi.

UniCredit ha messo a segno un rialzo dell'1,22%. Bene anche IntesaSanpaolo (+1,59%). Performance migliore per il Monte dei Paschi di Siena (+2,95%).

CNH Industrial ha guadagnato l'1,15% a 14,015 euro. La società ha annunciato un accordo per l'acquisizione di Hemisphere GNSS (Hemisphere), attualmente di proprietà di Unistrong, società costituita nella Repubblica Popolare Cinese. Il corrispettivo dell'acquisizione è determinato in via preliminare in 175 milioni di dollari, al netto di liquidità e debito e salvo rettifiche.