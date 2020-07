Il FTSEMib accelera al ribasso. Male ENI

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee registrano flessioni nell'ordine dell'1-2%. In calo i bancari e Generali

30 lug 2020 ore 11:38

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee accelerano al ribasso e registrano flessioni nell'ordine dell'1-2%.

Alle 11.35 il FTSEMib registrava una flessione del 2,15% a 19.453 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 19.430 punti e un massimo di 19.976 punti. Alla stessa ora il FTSE Italia All Share era in ribasso dell'1,94%. Segno meno anche per il FTSE Italia Mid Cap (-1%) e per il FTSE Italia Star (-1,27%).

L’euro si attesta a 1,175 dollari, mentre il bitcoin si conferma a 11.000 dollari (meno di 9.500 euro).

Lo spread Btp-Bund si è allargato oltre i 150 punti.

Enel vira in rosso (-0,31% a 7,95 euro). Il colosso elettrico ha chiuso il primo semestre del 2020 con ricavi in contrazione del 18,5%: il giro d’affari del colosso elettrico è passato da 40,97 miliardi a 33,38 miliardi di euro. Più limitata la flessione del margine operativo lordo, sceso da 8,91 miliardi a 8,65 miliardi di euro (-2,9%). Al contrario, l’utile netto ordinario è salito del 5,6%, passando da 2,28 miliardi a 2,41 miliardi di euro, in conseguenza al miglior risultato della gestione operativa ordinaria, al decremento degli oneri finanziari e alle minori interessenze di terzi. L’utile netto si è attestato a 1,95 miliardi. A fine giugno 2020 l’indebitamento netto era cresciuto a 50,41 miliardi di euro, rispetto ai 45,18 miliardi di inizio anno. Il management di Enel ha rivisto alcuni target finanziari per il 2020 e prevede di chiudere l’esercizio in corso con un margine operativo lordo di circa 18 miliardi di euro, mentre l’utile netto ordinario dovrebbe collocarsi tra i 5 e i 5,2 miliardi di euro. A fine anno l’indebitamento netto dovrebbe attestarsi in un range compreso tra 48 e 49 miliardi di euro. Confermata la politica dei dividendi. Nel corso della conference call a commento dei risultati semestrali il numero uno di Enel, Francesco Starace, ha anticipato che a novembre sarà presentato il nuovo piano industriale.

Vendite sui titoli del settore petrolifero.

ENI registra uno scivolone del 3,86% a 8,085 euro, dopo la diffusione dei risultati del secondo trimestre 2020, chiuso con un risultato operativo adjusted negativo per 434 milioni di euro, rispetto al valore positivo di 2,28 miliardi del corrispondente periodo dello scorso anno. Il risultato netto adjusted è scivolato in rosso per 714 milioni, in forte peggioramento rispetto all’utile di 562 milioni contabilizzati nella prima metà dello scorso anno. Il consensus degli analisti, pubblicato sul sito Internet della società, indicava un utile operativo adjusted negativo per 650 milioni di euro e una perdita netta adjusted di 930 milioni. Inoltre, a fronte del mutato contesto, della sua elevata volatilità e delle azioni messe in atto per fronteggiarne gli effetti, ENI ha deciso di rivedere la politica di remunerazione degli azionisti che prevede, in particolare, un dividendo annuo composto da un valore base fissato a 0,36 euro per azione (commisurato a una media annua del Brent pari ad almeno 45 dollari al barile) e una componente variabile crescente al crescere del prezzo Brent.

Prosegue il trend negativo di Saipem (-3,52%), dopo la pesante correzione subita nella seduta del 29 luglio.

Vendite sui titoli del settore bancario.

In rosso UBI Banca (-2,12% a 3,508 euro). Borsa Italiana ha comunicato che, nell’ambito dell’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa da IntesaSanpaolo (-2,08% a 1,7522 euro) e avente ad oggetto massime 1.144.285.146 azioni ordinarie di UBI Banca al momento sono state portate in adesione 865.764.708 azioni, pari al 75,679% del capitale di UBI Banca.

Andamento negativo per Generali (-3,7%). La compagnia assicurativa ha comunicato i risultati del primo semestre 2020, periodo chiuso con un utile netto di 774 milioni di euro, in contrazione del 56,7% rispetto agli 1,79 miliardi contabilizzati nello stesso periodo dello scorso esercizio. Il consensus degli analisti, pubblicato sul sito Internet di Generali indicava un risultato finale di 824 milioni di euro, con un intervallo compreso tra 482 milioni e 1,11 miliardi di euro. L’utile netto normalizzato - che non comprende l’impatto delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalle dismissioni - ammonta a 957 milioni di euro. Praticamente invariato, invece. il risultato operativo, che si è attestato a 2,71 miliardi di euro, rispetto ai 2,72 miliardi ottenuti nella prima metà del 2019. Il dato è stato superiore al consensus degli analisti (2,69 miliardi di euro). I premi lordi complessivi sono saliti dell’1,2% a 36,48 miliardi di euro, grazie alla crescita nel ramo danni (+0,9%) e nel ramo vita (+1,3%). Il consensus degli analisti indicava premi lordi per circa 35 miliardi di euro. Per il 2020 Generali prevede un risultato netto del 2020 in calo rispetto all’anno precedente, considerato l’impatto negativo derivante dai mercati finanziari e da alcuni oneri non ricorrenti registrato nella prima metà dell’anno. Inoltre, il management stima che il risultato operativo continuerà a essere resiliente nel 2020, sebbene in probabile flessione rispetto al 2019.