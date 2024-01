Borse, probabile un avvio in rialzo

Generali potrebbe registrare variazioni importanti in avvio di giornata, in attesa delle indicazioni proveniente dall’Investor Day

30 gen 2024 ore 08:27

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee dovrebbero iniziare la giornata con rialzi frazionali.

I principali indici azionari statunitensi hanno chiuso in territorio positivo la prima seduta della settimana, ottava caratterizzata dalle trimestrali di alcuni colossi tecnologici e dalle decisioni di politica monetaria della FED. Il Dow Jones è salito dello 0,59% a 38.333 punti, poco sotto al nuovo massimo storico di 38.344 punti. L’S&P500 ha chiuso in rialzo dello 0,76% a 4.928 punti, con il nuovo massimo a 4.929 punti. Performance migliore per il Nasdaq (+1,12% a 15.628 punti).

Seduta con pochi spunti per la Borsa di Tokyo. L’indice Nikkei ha registrato un minimo progresso dello 0,11% a 36.066 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 36.039 punti e un massimo di 36.249 punti.

Il bitcoin ha sfiorato i 43.500 dollari (oltre 40.000 euro).

Lo spread Btp-Bund si attesta sotto i 150 punti, con il rendimento del Btp decennale che è sceso al 3,7%.

L’euro resta oltre gli 1,08 dollari.

Generali potrebbe registrare variazioni importanti in avvio di giornata. Il colosso assicurativo ha aggiornato la comunità finanziaria sull’implementazione del piano strategico “Lifetime Partner 24: Driving Growth”. Il Leone di Trieste ha confermato di essere in linea per raggiungere tutti i principali target finanziari del piano. Inoltre, Generali ha deciso di proporre alla prossima assemblea degli azionisti di aprile un piano di riacquisto di azioni proprie pari a 500 milioni di euro, da avviare entro il 2024.